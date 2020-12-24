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Kılıçdaroğlu ile online görüşme
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla gerçekleşen video konferans toplantısında pandemi mücadelesiyle geçen 2020 yılını değerlendirdi, yeni yıla ilişkin projelerini paylaştı.
ANTALYA 24.12.2020, 11:53
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla gerçekleşen video konferans toplantısında pandemi mücadelesiyle geçen 2020 yılını değerlendirdi, yeni yıla ilişkin projelerini paylaştı.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun CHP’li belediye başkanlarıyla gerçekleştirdiği çevrimiçi toplantıları Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgesi belediye başkanlarıyla devam etti. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın da katıldığı toplantıda, Kılıçdaroğlu’na CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun eşlik etti. Başkan Uysal, toplantıda 2020 yılı çalışmalarını anlatırken yeni yılda hayata geçirilecek projelerini paylaştı. Bununla birlikte toplantıda yerel yönetimlerin hizmet üretmede karşılaştığı sorunlar ve bu sorunların aşılmasına yönelik çözüm önerileri değerlendirildi.
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