Kestel’de yeni yolda çalışmalar aralıksız devam ediyor

Alanya Belediyesi tarafından sahil yolu ve Kestel İsa Küçülmez Caddesi’nden Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve yeni çevre yolu güzergahında ulaşımı kolaylaştırmak için başlatılan yeni yolda çalışmalar aralıksız devam ediyor.

30 metre genişliğe, 4 kilometre uzunluğa sahip yeni yolda dolgu ve hafriyat çalışmalarının ardından yağmursuyu drenaj çalışmasına başlandı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Kestel’e açtığımız 30 metrelik yol hem yeni çevre yoluna hem de sahil yoluna bağlantı sağlayıp trafiği rahatlatacak” dedi. 4 kilometre uzunluğa, 30 metre genişliğe sahip olan yeni imar yolu, sadece üniversiteye ulaşımı rahatlatmayacak; yeni çevre yoluna; aynı zamanda Kestel Mahallesi’ne taşınacak yeni sanayi sitesi ve Dim Mağarası’na ulaşımı da kolaylaştıracak.

“Bölgede oluşacak trafik yoğunluğu azalacak”

Kestel Mahallesi’ndeki yeni 30 metrelik imar yolunda sürdürülen yağmur suyu drenaj çalışmalarını yerinde inceleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Şu an Kestel ALKÜ Üniversite Yolu’nun yol açım işlemleri bitti. Sanat yapıları ve alt yapı çalışmaları da devam ediyor. Yağmursuyu drenaj çalışmalarının ardından ASAT’ın bu bölgede içme suyu ve kanalizasyon şebekesi çalışması olacak. 30 metrelik yol, hem yeni yapılan çevre yoluna hem de merkez sahil yoluna bir bağlantı yolu olarak kullanılacak. ASAT’ın çalışmalarının hemen arkasından asfalt çalışmalarını tamamlayarak alternatif bir ulaşım güzergâhını Kestel halkına ve tüm vatandaşlarımıza kazandırmış olacağız. Emek veren fen işleri ekibimize şimdiden çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Birçok noktada yol ve altyapı çalışmalarımız devam ediyor”

Alanya Belediyesi’nin kentin bir çok noktasında yeni yol açma ve şehrin altyapısını güçlendirmek için yağmur suyu drenaj çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Belediye Başkanı Yücel, “Alanya’nın muhtelif yerlerinde Mamadı, Oba Çarşamba, Kestel’in Üniversite yolu, Mahmutlar Yeni Mahalle ile Sarıhasanlı Mahallesi’ndeki 30’ar metrelik yollarda hummalı bir şekilde çalışmamız sürüyor. Çarşamba mevkinin de sonuna geldik. Kentimizin trafik yoğunluğunu azaltmak için her bölgede çalışmalarımız hızlı bir şekilde sürüyor. Ayrıca eş zamanlı olarak altyapı çalışmalarımızda devam ediyor” dedi.

“Başkanımıza teşekkür ederiz”

Kestel Mahallesi Muhtarı Muhterem Şimşek ise, bu yolun Kestel için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Kestel’imizde ulaşımı çok rahatlatacak olan bu önemli yolun yapımı nedeniyle Alanya Belediye Başkanımız Sayın Adem Murat Yücel’e Kestel halkı adına teşekkür ediyorum" dedi.

Kestel Mahalle Muhtarı Muhterem Şimşek, yolun bir an önce hizmete açılmasını için, ASAT’ın gerekli altyapı çalışmalarını tamamlaması gerektiğini belirtti. Muhtar Şimşek, “Kanalizasyon ve içme suyu boru hattı döşenmesi gerekiyor. ASAT bir an önce burayı yaparsa yolumuz bir an önce açılacak. Alanya’mızın en büyük sıkıntılarından bir tanesi yol konusu, burası da üniversiteye açılan bir kapımız. Bütün Kestel çevresindeki trafik yoğunluğu azalacak. Şu an da ekipler son hızla çalışmasını yapıyor” dedi.