Kepezspor yüzleri güldürdü

Sahasında ağırladığı Bergama’yı 2 gol ile geçen Kepez Belediyespor, 14 puanla 3’üncü sıraya yükseldi

TFF 3’üncü Lig temsilcisi Kepez Belediyespor, Bergama Belediyespor maçını 2-0 kazandı. Hasan Doğan Stadı’nda oynanan karşılaşmanın gollerini, dakika 25’de Berat Eyüpoğlu ile dakika 37’de Kaan Türkmen’in kaydetti. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal ve Onursal Başkan Mustafa Yılmaz’ın izlediği maç, Bartın’ın Amasra ilçesinde yaşanan maden faciasında yaşamını yitirenlere 1 dakikalık saygı duruşu ile başladı. Sezon başından bu yana sahasında yenilgi yüzü görmeyen Kepez Belediyespor, son düdük çaldığında tribüne davet eden taraftarlarına üçlü çektirdi. Haftaya lider Güneş Holding Çankaya Futbol Kulübü’ne konuk olacak olan Kepezliler, bu maçı da kazanmasıyla play-off hedefinde rahatlayacak.