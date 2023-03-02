Kepezspor lider gidip, lider dönmek istiyor

Türkiye 3.Lig 3. Grup lideri Kepezspor deplasmanda Cumartesi günü karşılaşacağı İstanbul Beyoğlu Yeni Çarşı maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Şakir Filiz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışmasıyla devam etti.

Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Şakir Filiz, "Önümüzde zorlu bir süreç var, kulüp olarak kenetlendik Cumartesi günü deplasmandan istediğimiz sonucu alacak güçteyiz” dedi. Öte yandan Kırmızı - Beyazlı Futbolcular, "Bizlere inanan Antalya şehrine Kepezspor camiasına, teknik heyetimize, başkanlarımıza ve yönetim Kurulu üyelerimize kısacası bizlere inanan herkese teşekkür ediyoruz bizler her maçımıza final niteliğinde bakıyoruz onlardan bir tanesi de Beyoğlu Yeni Çarşı müsabakası. İstanbul deplasmanından istediğimiz sonucu alarak Antalya’ya döneceğiz" dediler. Kepezspor yarın havayolu ile İstanbul’a gidecek.