Kepezli judocuların ilk turnuva deneyimi

Kepez Belediyesi Spor Kulübü Judo Takımı, Ümitler Türkiye Şampiyonası’na katılarak ilk kez turnuva deneyimi kazandı.

Pandemi nedeniyle 2 yıl ara vermenin ardından hızla toparlanan Kepez Belediyesi Spor Kulübü Judo Takımı sporcuları, Ümitler Türkiye Şampiyonası’nda ilk kez turnuva deneyimi yaşadı. Sakarya’da düzenlenen ve 2005, 2006 ile 2007 doğumlu sporcuların yer aldığı turnuvaya büyük bir heyecanla katılan Kepezli çocuklar, ilk karşılaşmalarını da kazanmayı başardı. Kulübün Judo Şube Sorumlusu İbrahim Saraçoğlu, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve Kulüp Başkanı Hakan Çatal’ın tebriklerini sporculara iletti. Gayret gösterip yüreğini ortaya koyan sporcularının önemli bir kazanım yaşadıklarını belirten Saraçoğlu, ’’Sporcularımız ilk kez turnuva heyecanı yaşadı. Bizim için önemli olan derece almaları değil, çocuklarımızın spor disipliniyle yetiştiklerini görmek. Judocularımızın daha çok çalışarak ileriki maçlarda başarılarını arttırmak için bizler de elimizden geleni yapacağız’’ diye konuştu.