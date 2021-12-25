Kepezli judocular madalyaları topladı

Kepez Belediyesi Spor Kulübü judo takımı, 11 sporcuyla katıldıkları Antalya Şampiyonası’ndan 9 derece aldı.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü ailesine 2 yıl önce katılan judo takımı, 11 sporcuyla katıldıkları Liseler Arası Gençler Antalya Judo Şampiyonasına 9 derece aldı. Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor Müdürlüklerinin Antalya Spor Salonu’nda düzenlediği şampiyonada takım halindeki ilk başarılarını kaydeden Kepez Belediye sporcuları, kulüp başkanı Hakan Çatal ile judodan sorumlu yönetim kurulu üyesi İbrahim Saraçoğlu’nu gururlandırdı.

İki gün süren şampiyonanın kadınlar etabında 40 kiloda Elif Sala 1’inci, 44 kiloda Zelihanur Karakuş 3’üncü, 48 kiloda Sıla Tavşancı 3’üncü oldu. Erkeklerde 55 kiloda Roni Sala, 60 kiloda Doğan Özmen ve 66 kiloda Nazif Armutçu 1’incilik madalyalarını boyunlarına taktı. Ayrıca 50 kiloda Onurcan Şenkal ve artı 90 kiloda Mert Vural 2’nci, 50 kiloda Yasin Birden 3’üncü oldu. Grup maçlarından çıkmaları halinde Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı kazanacak olan judocuları tebrik eden Başkan Çatal, ’Kepez’in çocuklarının Antalya’yı temsil etmesi, hepimizi gururlandırıyor’ dedi. Takımı yalnız bırakmayan Saraçoğlu ise, ’Bu başarı hepimizin. Devamının gelmesi için çabalarımıza devam edeceğiz’ diye konuştu.