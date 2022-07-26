Kepezli çocuklar aileleriyle birlikte bilimle tanıştı

Kepez Belediyesi’nde Antalya Bilim Merkezi’nin düzenlediği Tematik Bilim Kampının son gününde aileler yarıştı.

Çocuklara bilimsel bakış açısı kazandırmayı, kendilerine olan güvenlerini desteklemeyi ve geleceğe umutla bakmalarını sağlamayı amaçlayan Antalya Bilim Merkezi Tematik Bilim Kampının son gününde aileler etkinliklerine katıldı. Bilim kampının son gününde ‘Aileler Yarışıyor’ isimli yarışma programı düzenlenerek kamp etkinliliklerine katılan aileler birbirleriyle yarıştı.

Ödüller takdim edildi

Kepez Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özsoy, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Selim Tıraş ve Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Antalya Bilim Merkezi kurul Başkanı Prof. Dr. Şükrü Özen’in katılımıyla yarışmayı kazanan ailelere ödülleri çocuklarıyla birlikte takdim edildi.

Hem eğlendi hem öğrendiler

19 Temmuz tarihinde başlayan farklı temalı atölye çalışmalarında çocuklar birbirinden öğretici deneylerle bilimle tanıştı. Atölye çalışmalarıyla birlikte birçok deneysel etkinliğe katılan çocuklar, Bakteriler, Nanoteknoloji, Güneş Sistemi, Robotik, Tangram Bulmacalar, Doğa Bilimleri-Bilimin Doğası ve Endüstriyel Tasarım olmak üzere 7 farklı temada hem eğlendi hem öğrendi.