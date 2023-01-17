Antalya Basketbol engelini geçmesiyle AGGİK ile Antalya Şampiyonluğu maçına çıkacak olan Kepez’in U18 Basketbol Takımı, Türkiye Şampiyonası’na katılma bileti için parkeye çıkacak.

Türkiye Şampiyonası’na katılmak için Antalya Şampiyonluğu maçına hazırlanan Kepez Belediyesi Spor Kulübü U18 Erkek Basketbol Takımı, kulübün müzesine 2 kupa birden kazandırmayı hedefledi. Gazi Mustafa Kemal Spor Salonu’nda play-off maçı yaptığı Antalya Basketbol’u 73-60 yenen Kepez’in uzunları, final öncesi son virajı almış oldu. Periyotları 18-12, 15-9, 22-17 ve 18-22 biten karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan basketbolcular, skorbord önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Çatal’dan motivasyon

Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte karşılaşmayı izleyen kulüp başkanı Hakan Çatal, önce sporcularını, ardından Koç Şevket Çınar ile yardımcısı Yavuz Okuducu’yu tebrik etti. Antalya Spor Salonu’nda Çarşamba günü AGGİK ile şampiyonluk maçına çıkacak takımını yüreklendiren Çatal, “Bu maçı alırsanız Türkiye Şampiyonası’nda Antalya’yı temsil edeceksiniz. Sizlere güveniyoruz. Basketbol branşında kulübümüzün ne kadar iyi olduğunu sizler kanıtlayacaksınız” dedi.