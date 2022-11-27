Kepez’in sultanları finale hazırlanıyor

Önümüzdeki hafta sonu Antalya Zirvespor maçı ile ilk devreyi tamamlayacak olan Kepez Belediyesi, transfer yapmadan ligi bitirmeyi hedefliyor

Voleybol Kadınlar 2’inci Lig temsilcisi Kepez Belediyesi, ilk devreyi atlatıp ligi transfer yapmadan tamamlamayı hedefliyor. Gelecek pazar günü Antalya Zirvespor maçı ile ilk devreyi tamamlayacak olan Kepez’in sultanları, bir hafta sonra ikinci devreye hazırlanacak. Transfer döneminin 31 Ocak’ta sona ereceği ligde kendi altyapısından yetişenlerle takım kurmayı tercih eden Kepez Belediyesi Spor Kulübü, transfere sıcak bakmıyor.

Kritik maça hazırlanıyorlar

Altyapıdan yetişen oyuncularla oynama politikalarını değiştirmediklerini belirten Başantrenör Koray Turgut, 2005 ve 2008 doğumlu yaş grubuyla oynadıklarını söyledi. Büyük bir aksilik olmazsa bu politikayı değiştirmeyeceklerini vurgulayan Turgut, “Haftaya oynayacağımız takım da kendi altyapısı ağırlıklı takım kurdu. Bizim için ligde kalma açısından kritik bir maça hazırlanıyoruz” diye konuştu.