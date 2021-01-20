Kepez’in sporcuları da ilçeyi yeşillendiriyor

Kepez Belediyespor Kulübü, sporcularına ’Geleceğe Nefes’ kampanyası kapsamında 153 adet andız ağacı fidanı dağıttı. Sporcular, evlerinin bahçesinde fidanları, ‘Kepez Belediyespor Ağacı’ ismiyle dikecekler.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün başlattığı yeşil seferberliğine, belediyenin spor kulübü de destek veriyor.Kepez Belediyespor Kulübü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan ’Geleceğe Nefes’ kampanyası kapsamında ilçeyi yeşillendiriyor.

“Sporculara 153 andız fidanı”

Kulübün yönetici, antrenör ve sporcuları, kampanyaya destek amacıyla geçtiğimiz günlerde kulüp binasının bahçesine yetişmiş 25 adet zeytin ağacı dikmişti.

Kulüpten, yeşillendirme kampanyasına ikinci destek de geldi. Kepez Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Çatal, ’Geleceğe Nefes’ kampanyası destek vermek amacıyla 153 andız ağacı fidanını, kulübün sporcularına dağıttı. Sporcular da, fidanları ‘Kepez Belediyespor Ağacı’ ismiyle toprakla buluşturacaklar.

“Yeşil seferberliğine sporcu desteği”

Kepez Belediyespor Kulübü olarak ‘ Geleceğe Nefes’ kampanyasında yer almaktan mutluluk duyduklarını belirten Hakan Çatal, “Sporcularımızla fidan dikerek, Belediye Başkanımız Hakan Tütüncü’nün başlattığı yeşil seferberliğine de ciddi bir destek vermiş olduk. Bu desteğimiz artarak devam edecek. Çocuklarımız, fidanları ‘Kepez Belediyespor Ağacı’ ismiyle toprakla buluşturacaklar. Çocuklarımızın, diktikleri fidanları; gelecekte ağaç olarak insanlığa, kuşlara, böceklere ve doğaya sağlayacağı faydalı bilerek yetiştirmelerini temenni ediyorum” dedi.