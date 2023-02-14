Kepez’in Sahra mutfaklarından günde 20 bin kişiye sıcak yemek

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “3 Osmaniye, 2 İskenderun, 2 Elbistan ve 1’i Antalya’da olmak üzere 8 Sahra Mutfağımızda günde 20 binden fazla depremzede vatandaşımıza 24 saat boyunca sıcak yemek ikram ediyoruz” dedi.

Kepez Belediyesi’nin depremzedeler için 3 Osmaniye, 2 İskenderun, 2 Elbistan ve 1 Antalya’da kurduğu toplam 8 Sahra Mutfağında günlük 20 bin kişiye sıcak yemek imkanı sunuluyor. Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen felaketin ilk gününde deprem bölgesine koşan Kepez Belediyesi, depremzedeler için Sahra Mutfakları kurdu. AFAD koordinesinde yardım çalışmalarını sürdüren Kepez Belediyesi, 3 Osmaniye, 2 İskenderun, 2 Elbistan ve 1 Antalya olmak üzere 8 sahra mutfağını depremzedelerin hizmetine sundu. Kepez Belediyesi’nin Sahra Mutfaklarında günlük 20 bin kişiye yemek pişiriliyor. Depremzedelere 24 saat boyunca sıcak yemek imkanı sunulan Sahra Mutfaklarında çocuklarda unutulmadı. Kepez Belediyesi, çocuklara sabah ve akşamları sıcak sütten meyve suyuna, bisküviden çikolataya kadar sevdikleri yiyecekleri de ikram ediyor. Deprem bölgesinde 7 Sahra Mutfağı kuran Kepez Belediyesi, Antalya’ya gelen depremzedeler içinde ilçede 1 Sahra Mutfağı kurdu. Antalya’daki Sahra Mutfağında da depremzedeler için 24 saat boyunca sıcak yemek ikram ediliyor.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “3 Osmaniye, 2 İskenderun, 2 Elbistan ve 1’i Antalya’da olmak üzere 8 Sahra Mutfağımızda günde 20 binden fazla depremzede vatandaşımıza 24 saat boyunca sıcak yemek ikram ediyoruz” dedi.