Kepez’in Pati Atölyesi başladı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Pati Atölyesi” etkinliği çerçevesinde sokak hayvanlarının barınmaları için öğrencilerle beraber kulübe yaptı.

Kepez Belediyesi’nin Pati Atölyeleri’nde çocuklar sokak hayvanları için kulübe yapmasını öğreniyor. Kepez Belediyesi ve Pati Koruma Derneği (PaKoDeR) İşbirliğiyle “Pati Atölyesi” etkinliği düzenlendi. Tek Sarnıç Parkında düzenlenen etkinlikte Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Gülveren İlkokulu öğrencileriyle sokak hayvanlarının barınmaları için kulübe yaptı. Etkinlik alanında bulunan kedi ve köpekleri sevme imkânı bulan çocuklar, Başkan Tütüncü ile beraber çok sevdikleri sokak hayvanlarına yuva yapmanın mutluluğunu yaşadılar.

Sokak hayvanlarına yuva

Başkan Tütüncü, öğrencilere her canlının yaşama hakkının olduğunu, hayvanlara en güzel şekilde davranılması gerektiğini, sokak hayvanları için her yere kulübeler, su ve mama yerleri yapılması gerektiğini anlattı. Çok güzel bir etkinlik için öğrencilerle bir araya geldiklerini belirten Başkan Tütüncü, “Kepez Belediyesi’nin Pati Atölyesi başladı. Sevgili öğrencilerimizle sokak hayvanlarımıza beslenme alanları ve barınmaları için de yuvalar yapıyoruz. Sevgili çocuklarımız doğada çok mutlular. İyiliğe vesile olmanın mutluluğunu yaşıyorlar, hazzını duyuyorlar. Ama bütün bunlarla birlikte o minicik kalplere hayvan sevgisini bambaşka bir güzellikle işliyoruz. Kepez Belediyesi yeniliklerin adresi ve sokak hayvanları bizim için çok önemli” dedi.