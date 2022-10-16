Kepez’in Mobil Sağlık Merkezi ilçe yollarında

Kepez Belediyesi’nin Mobil Sağlık Merkezi Kaş, Demre, Finike ve Kumluca İlçesi’nde meme, bağırsak ve rahim ağzı kanser taraması gerçekleştirecek.

‘Kanserde erken teşhis hayat kurtarır’ mottosuyla yola çıkan Kepez Belediyesi, gezici kanser tarama hizmetini Antalya’nın ilçelerine taşımaya devam ediyor. Ekim ayı Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık ayı dolayısıyla Kepez’in Mobil Sağlık Merkezi, Antalya’nın Kaş, Demre, Finike ve Kumluca ilçelerinde kadınlarda en çok görülen meme, bağırsak ve rahim ağzı kanser taraması gerçekleştirecek. Kanser tarama programı çerçevesinde Mobil Sağlık Merkezi; 17 Ekim Pazartesi günü Kaş-Kınık pazar yeri, 18 Ekim Salı günü Kaş Cumhuriyet Meydanı, 19 Ekim Çarşamba günü Demre Eynihal Otoparkı, 20 Ekim Perşembe Finike Devlet Hastanesi otoparkı, 21 Ekim Cuma günü de Kumluca Sağlık Müdürlüğü’nde vatandaşlara hizmet verecek. Kepez Sağlık Merkezi’nin Mobil Sağlık Merkezi, Antalya’nın doğusundan batısına kadar mobil kanser tarama hizmetini ilçe sakinlerinin ayaklarını götürüyor.