Kepez’in, Mobil Sağlık Merkezi ilçe ilçe kanser taraması yapıyor

‘Kanserde erken teşhis hayat kurtarır’ mottosuyla yola çıkan Kepez Belediyesi’nin Mobil Sağlık Merkezi ekim ayı Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık ayında da meme, bağırsak ve rahim ağzı kanser taramalarını sürdürüyor. Antalya’nın doğusundan batısına kadar mobil kanser tarama hizmetini ilçe sakinlerinin ayağına götüren Mobil Sağlık Merkezi, Kaş, Kınık, Demre’den sonra bugün Finike ilçesinde kanser taraması gerçekleştiriyor. Finike Devlet Hastanesi Otopark bölümüne konuşlanan Mobil Sağlık Merkezi, kanser tarama hizmetini gün boyunca sürdürecek. Kepez Belediyesi’nin Mobil Sağlık Merkezi, 21 Ekim Cuma günü de Kumluca Sağlık Müdürlüğü’nde vatandaşlara hizmet verecek. Kanser taramaları hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi’ne ait (0 242)338 11 22 nolu telefondan gerekli bilgilere ulaşabilirler. Kepez Belediyesi’nin özel hastane konforunda hizmet veren Sağlık Merkezi’ne bağlı çalışan Mobil Sağlık Merkezi, Antalya’nın dört bir tarafına kanser tarama hizmetini taşımaya devam edecek.