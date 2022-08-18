Kepez’in Mobil Sağlık Merkezi Gömbe’de

Kepez Belediyesinin Mobil Sağlık Merkezi, Kaş-Gömbe’de belediye hizmet binası önünde meme, bağırsak ve rahim ağzı kanser taraması yapıyor.

Kepez Belediyesi ve Antalya İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde meme kanseri farkındalık ayı etkinlikleri çerçevesinde başlatılan gezici kanser taramaları devam ediyor. Kepez’in mahallelerini gezen Mobil Sağlık Merkezi, Kaş-Gömbe’de de kanser taraması gerçekleştiriyor. Gömbe Belediye Hizmet Binası önünde 18 Ağustos 2022 Perşembe günü başlayan meme, bağırsak ve rahim ağzı kanser taraması 19 Ağustos Cuma günü de devam edecek. Taramalar 09.00-17.00 saatleri arasında meme kanseri için 40-69 yaş aralığı, Rahim Ağzı Kanseri için 30-65 yaş aralığı, Bağırsak Kanseri ise 50-70 yaş aralığındaki kişilere uygulanıyor.