Kepez’in judocuları ümit veriyor

Kepez Belediyesi Spor Kulübü’nün Judo Takımı, hem Antalya hem de Türkiye genelinde elde ettiği derecelerle ümit veriyor.

Antalya gençler Şampiyonası’na katılan 11 sporcudan 10 tanesi derece yaptı. Bu sporculardan 4’ü kendi klasmanının birincisi, bir tanesi 2’nci ve 5 tanesi ise 3’üncü oldu. Ayrıca Osmaniye’de düzenlenen Ümitler Türkiye Şampiyonasında 40 kilogramda mücadele veren Elif Sala Türkiye 7.si olarak Antalya’yı milli müsabakalarda temsil etme hakkı kazandı. Aynı şampiyonada 50 kilogramda maç yapan Onurcan Şenkal ise, puanını yükselterek Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) kamplarına katılma hakkı kazandı. Sporcularını Kepez Gençlik ve Spor Müdürlüğü Çok Amaçlı Spor Salonu’nda yetiştiren antrenör Canan Adıgüzel Sezgin, “Takımıma güveniyorum. Ülkemiz genelindeki müsabakalarda Antalya’yı en iyi şekilde temsil etmek için çabalıyoruz” dedi.