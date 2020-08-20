Kepez’in ‘getir sat’ ve ‘indirimli alışveriş’ günleri başlıyor
KEPEZ BELEDİYESİ, ‘HAYDİ HANIMLAR GETİR SAT’ GÜNLERİ İLE EV EKONOMİSİNE KATKI SUNMAK İSTEYEN KADINLARA, ‘İNDİRİMLİ ALIŞVERİŞ GÜNLERİ’ İLE DE İLÇE ESNAFINA DESTEK OLACAK. KEPEZ KENT MEYDANI 22 AĞUSTOS’TAN İTİBAREN HER HAFTA SAAT 10.00 İLE 22.00’DA ALICI VE SATICILARI BİR ARAYA GETİRECEK.
Kepez Belediyesi, ‘Haydi Hanımlar Getir Sat’ günleri ile ev ekonomisine katkı sunmak isteyen kadınlara, ‘İndirimli Alışveriş Günleri’ ile de ilçe esnafına destek olacak. Kepez Kent Meydanı 22 Ağustos’tan itibaren her hafta saat 10.00 ile 22.00’da alıcı ve satıcıları bir araya getirecek.
Kepez Belediyesi’nin, ‘Haydi Hanımlar Getir Sat’ ve ‘İndirimli Alışveriş Günleri’, Kepez Kent Meydanı’nda 22 Ağustos Cumartesi günü kapılarını arayacak. ‘İndirimli Alışveriş Günleri’ Kepez Belediyesi ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği(AESOB), işbirliğiyle düzenlenecek. İndirimli alışveriş günleriyle ayakkabıdan çantaya, her türlü ürün Antalyalılara hesaplı bir şekilde ulaştırılacak. Her Cumartesi farklı iş sektörleri 10.00 ile 22.00 saatleri arasında Kepez Kent Meydanı’nda alıcılarla buluşacak. ‘Haydi hanımlar getir sat’ günleriyle de hanımlar, evlerindeki ikinci el eşyaları satma fırsatı bulacak.
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