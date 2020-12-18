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Kepez’in dört bir yanına ‘Mobil Atık Getirme Merkezi’

Kepez Belediyesi, ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında Kepezaltı-Santral Mahallesi’nde kentsel dönüşüm çalışmalarının tamamlandığı ve yaşamın başladığı A parseldeki Sur Yapı Konutlarına 8 gözlü, güneş enerjili ‘Mobil Atık Getirme Merkezi’ yerleştirdi.

ANTALYA 18.12.2020, 13:21
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Kepez’in dört bir yanına ‘Mobil Atık Getirme Merkezi’

Kepez Belediyesi, ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında Kepezaltı-Santral Mahallesi’nde kentsel dönüşüm çalışmalarının tamamlandığı ve yaşamın başladığı A parseldeki Sur Yapı Konutlarına 8 gözlü, güneş enerjili ‘Mobil Atık Getirme Merkezi’ yerleştirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında, Kepez Belediyesi çevreci çalışmalarını sürdürüyor. Sıfır Atık Projesi kapsamında çalışmalarını hız kesmeden devam ettiren Kepez Belediyesi, ilçenin dört bir yanına güneş enerjili ‘Mobil Atık Getirme Merkezi’ yerleştirerek, çöpleri kaynağında ayrıştırıyor. Kepez Belediyesi, çevre dostu Mobil Atık Getirme Merkezini Kepezaltı-Santral Mahallesi’ndeki sur yapı konutlarına da kazandırdı. Yaşamın başladığı alana 8 gözlü Mobil Atık Getirme Merkezi yerleştirildi. Mobil Atık Getirme Merkezlerinde kağıt, karton, plastik, cam, metal, bitkisel atık yağ, pil, elektronik atıklar, maske ve eldiven atıkları kaynağında ayrıştırılırken, kişisel hijyen atıklarının da atılabileceği bir alanda oluşturuldu. Kepez Belediyesi pandemi sonrası kişisel atıklar bölümünü kitap toplama alanına çevirecek.

Kepez’den sıfır atık uygulamaları

Kepez Belediyesi, daha önce 9 adet olan Mobil Atık Getirme konteyner sayısını, Yeşilyurt mahalle muhtarlığı karşısı ve Sur Yapı konutları A parselle birlikte 11’e çıkarmış oldu. Türkiye’de 2017 yılının Ekim ayında başlatılan Sıfır Atık Projesi’nin kesintiye uğramadan uzun yıllar devam etmesi ve bir yaşam biçimi haline gelmesi için insanlardaki çevreyi koruma bilincinin her an diri tutulması ve güçlendirilmesi gerekiyor. Bu nedenledir ki son yıllarda tüm dünyada sıfır atık uygulama çalışmaları hem bireysel, hem kurumsal, hem de belediye genelinde yaygınlaşmaktadır. Kepez Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında çalışmalarına her geçen gün hız kazandırmaktadır.
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