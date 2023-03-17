Kepez’in dört bir tarafına konforlu yollar

Habibler Mahallesi Kerkük Caddesi’ndeki yol yapım çalışmalarını inceleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, trafiğe açılan Kerkük Caddesinin, peyzaj düzenlemesi ve kaldırım çalışmalarıyla modern şehircilik hizmetlerine yakışır bir cadde olacağını söyledi.

Kepez Belediyesi, ulaşımı kolaylaştırmak ve şehrin trafik yükünü azaltmak için ilçenin dört bir tarafını yeni açılan yollarla birbirine bağlıyor. Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Habibler Mahallesi’ndeki Kerkük Caddesi’nde 14 bin metrekare alana asfalt serimi yapıldı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, yolları birbirine bağlayan Kerkük Caddesindeki çalışmaları inceledi.

Hizmette kendimizle yarışıyoruz

Başkan Tütüncü, “Yollarıyla, asfaltlarıyla, alt yapılarıyla, okullarıyla, parklarıyla, bahçeleriyle, meydanlarıyla, spor tesisleriyle mahallemiz son derece güzel bir mahalle haline geldi” dedi. Mahalledeki modern şehircilik hizmetlerinin devam ettiğini belirten Başkan Tütüncü, “Biz vatandaşlarımıza hizmette hep kendimizle yarışıyoruz. Kerkük Caddemiz trafiğe açıldı. Peyzaj düzenlemesiyle, kaldırımlarıyla harikulade bir cadde olacak. Hem şehir içi ulaşımına bir baypas noktası, hem de bunun yanında bölgeye değer katan bir cadde oldu” diye konuştu.

Modern şehircilik hizmeti

Caddenin isminin de çok özel olarak seçildiğine değinen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Kerkük Caddesi, Türkmen kültürüne yapılan bir vurgudur. Üzerindeki parklar, yeşil alanlar hemşehrilerimizin dinlenmeleri açısından da son derece güzel. Mülkiyet problemlerini çözdüğümüz bu bölge, yatırımlarla çok daha mükemmel bir hale geliyor. Hemşehrilerimizin buradaki gayrimenkullerini değerlendirme, yeni bir hayat kurma, modern bir şehir ortaya çıkarma anlamında da son derece önemli bulduğumuz bu çalışmalar mahallemize, Kepez’e hayırlı uğurlu olsun“ dedi.