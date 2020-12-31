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Kepez’in Cemil Meriç Kitaplığı’na kitap yağıyor

Kepez Belediyesi’nin eski Dokuma Fabrikasına enerji sağlayan trafo binasını restore ederek kütüphaneye dönüştürdüğü Cemil Meriç Kitaplığı’na kitap yağıyor.

ANTALYA 31.12.2020, 13:11
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Kepez’in Cemil Meriç Kitaplığı’na kitap yağıyor

Kepez Belediyesi’nin eski Dokuma Fabrikasına enerji sağlayan trafo binasını restore ederek kütüphaneye dönüştürdüğü Cemil Meriç Kitaplığı’na kitap yağıyor.

Dokuma Park’ta müze konseptinde hizmet verecek olan Cemil Meriç Kitaplığı’na kitap bağışı devam ediyor. Kepez Belediyesi Spor Kulübü de, Cemil Meriç Kitaplığı’na 20 bin kitap bağışında bulundu. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, 20 bin kitap bağışında bulunan spor kulübüne teşekkür etti. Kepez Spor Kulübü personelleriyle bir araya gelen Başkan Tütüncü, Kepez Belediyesi’nin her şeyden önce gelecek nesillerin ihyasına çalışan, insan odaklı bir belediye olduğunu söyledi. Kepez Belediyesi’nin bu yanı ve bu yönüyle bugüne kadar sosyal belediyecilik uygulamalarında da çok önemli başarılara imza attığını dile getiren Başkan Tütüncü, “Bunlardan bir tanesi de hiç kuşku yok ki; okumaya öğrenmeye yönelik yapmış olduğumuz çalışmalar. Dile kolay 2020 yılı içinde 4 tane kütüphane planladık, ikisini tamamladık. İnşallah önümüzdeki yıllarda da diğer ikisini tamamlayacağız.” dedi.

Tütüncü’den spor kulübüne teşekkür

Kampamyaya 20 bin kitapla destek veren spor kulübüne teşekkür eden Tütüncü, " İnşallah önümüzdeki günlerde bu kitaplarla birlikte bugüne kadar bağışçılarımızdan gelen tam 36 bin kitap yüz binlerce kitapla birlikte buluşacak ve Cemil Meriç müze kütüphanesinde bir bilgi yağmuruna, bir rahmete, bir güzelliğe vesile olacak. Biz de hep birlikte, hep beraber, inşallah bu kütüphanede okumanın, yeşil bir ortamın içerisinde kitaplarla buluşmanın, bilgiyle buluşmanın mutluluğunu yaşayacağız. Bu kütüphane hepimiz için, herkesten çok gelecek kuşaklar için. Benim genç kardeşlerim için, öğrencilerim için onlara bu güzel projeler feda olsun. Gece gündüz çalışıyoruz ekibimle birlikte. Gayret gösteriyoruz. Bu gayretlerimizin hepsini onlar fazlasıyla hak ediyorlar. Biz de bize düşeni yapacağız, daha büyük hayaller kuracağız, daha büyük hedeflere de birlikte beraber yürüyeceğiz. “ ifadelerini kullandı.

Kepez Spor Kulübümüz ulvi bir iş yapıyor

Kepez Spor Kulübü’nün çok güzel bir ekipten oluştuğunu da dile getiren Tütüncü, “Sadece spor değil, bu ekibin en güzel özelliği 100 binden fazla öğrencinin yaşadığı Kepez’de, yani genç nüfusu çok fazla olan bu güzel şehre en güzel şekilde gençler yetiştirmek bu büyük ve ulvi bir hedeftir. İşte onlarla birlikte bu ulvi hedefe yürüyor olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Onlar tebriklerin, takdirlerin en büyüğünü hak ediyorlar. Onlara gönül dolusu teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki birlikte beraber çalışma ortamı yakaladık, iyi ki bu güzel şehrin öğrencilerine omuz omuza güzel projeler üretiyor, onlar için alın teri döküyoruz.” diye konuştu.

Kepez’e bizden daha çok yaşayacak eserler

Belediyeciliğin ortaya eser koyma işi olduğunu da belirten Tütüncü, “Kepez’in bütün mahallelerine bakarsanız bizim eserlerimiz var. Yıllar yıllar içerisinde en büyük mücadelemiz her tarafa eserler bırakmak oldu. Ama bu eserler bir beton yığınından ibaret eserler değil, insan merkezli, insan odaklı eserler. Dile kolay, yüzlerce okulun yapılmasına öncülük ettik. Kütüphaneler, kurs merkezleri, etüt merkezleri bugünün çocuklarına, gençlerine de hizmet ediyor. 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl sonranın çocuklarına da, gençlerine de hizmet edecek. Asıl olan bizden daha çok yaşayacak eserler yapmak. Bizden daha çok yaşayacak eserlerin içerisinde de ilim, kültür, sanat, bilim, fen yuvaları bunlar en önemlileri. İşte biz Kepez Belediyesi olarak onların peşindeyiz, onları yaptık, onları yapmaya devam edeceğiz. “ dedi.

Hedef 25 bin kitap

Kepez Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal da, bu projeye en başından itibaren Başkan Tütüncü’nün büyük değer verdiğini dile getirdi. Çatal, “Arkadaşlarımla birlikte bu projenin neresinde olabiliriz diyerek, ortaya 25 bin kitap hedefi koyduk. İnşallah hedefimize ulaşmaya 5 bin kitap kaldı. Bütün arkadaşlarımız bu projeyi gönülden sahiplendi.” diye konuştu.

Rektör Özkan’dan da kitap bağışı

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’da, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’yü ziyaret ederek, Cemil Meriç Kitap Bağışı Kampanyası’na 650 adet kitap bağışında bulundu. Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, böyle güzel bir kampanyaya katkı sunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, nazik ziyaretlerinden dolayı Rektör Özkan’a teşekkür etti. Kepez Belediyesi olarak Cemil Meriç Kitaplığı adına başlattıkları kitap bağış kampanyasına Antalya’nın dört bir tarafından kitap yağdığını dile getiren Başkan Tütüncü, “Kampanyamıza katkılarınızdan dolayı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.
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