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Kepez’in bütçe başarısı

Kepez Belediyesi’nin 2021 yılı gelir bütçesi gerçekleşme oranının yüzde 127, gider bütçesinin gerçekleşme oranının ise yüzde 98 olduğunu açıklayan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Kepez, 2021’de altın yıllarını yaşadı. Bu başarı hepimizin” dedi.

ANTALYA 05.05.2022, 17:42
Kepez’in bütçe başarısı

Kepez Belediyesi’nin 2021 yılı gelir bütçesi gerçekleşme oranının yüzde 127, gider bütçesinin gerçekleşme oranının ise yüzde 98 olduğunu açıklayan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Kepez, 2021’de altın yıllarını yaşadı. Bu başarı hepimizin” dedi.

Kepez Belediye Meclisinin Mayıs ayı toplantısında 1’i önerge olmak üzere toplamda 29 gündem maddesi görüşüldü. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Meclisin açılış konuşmasını gerçekleştiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, meclis üyelerinin geçmiş Ramazan Bayramını kutladı. “Tek Yürek Tek Nefes 3.Lige Hoş Geldin Kepez” diyerek sözlerine devam eden Başkan Tütüncü, “Bu coşkuyu bizlere yaşatan Kepezspor Kulübü Başkanımız Hakan Çatal, Kepezspor Futbol Teknik Direktörü Şakir Filiz, futbolcularımız ve taraftarlarımıza gönül dolusu teşekkürler. Güzel bir başarıya imza attılar. Bizim 30’dan fazla alt yapı takımımız var. Belediye spor kulübümüzün yanına yeni spor kulüpleri de ekledik. Her yıl 7 bin 500 gencimize10 ayrı branşta spor eğitimi veriyoruz. Yaz okullarımız, kış okullarımız var. Onları iyi birey olmaya, iyi vatandaş olmaya, iyi insan olmaya yönlendirdiğimiz bir eğitim programını, aynı zamanda bir yaşam boyu öğrenme programını onlara yüklemeye gayret ediyoruz. Futbolda da profesyonel olarak iyi bir rol modele ihtiyaç duyulmaktaydı. Bu bakımdan biz 3. lig yolculuk macerasını çok sahiplenmiştik. Başarılı bir sezon, 18 hafta boyunca liderlik koltuğunu hiç bırakmayan, zirveden hiç kokmayan ve bileğinin hakkıyla da şampiyonluk kupasını kaldıran 3. Lige katılan bir Kepezspor var . Bundan dolayı çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Kendi alt yapımımızla oluşturduğumuz sporcularımızla başarı hikayeleri yazmak en büyük hedefimiz” diye konuştu.

“Milli bayramları açılışlarla taçlandırıyoruz”

Kepez’de her milli bayramın güzel bir açılışla taçlandırıldığını da belirten Başkan Tütüncü, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını hep birlikte kutladık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü onun Kahraman askerlerini birinci meclisin bütün üyelerini ve Türkiye Büyük millet meclisi çatısı altında vatanına milletine memleketine hizmet etme şerefine ermiş ve bir milletvekilimizi saygı ile sevgi ile andık. Ebediyete irtihal edenleri rahmetle yad ettik. Dünya’da çocukların adlarının anılmadığı bir vakitte, diktatörlerin olduğu bir dönemde bir lider çıkıyor diyor ki, ‘Benim tarihimin en önemli dönüm noktası milli mücadelemizin en önemli dönüm noktası bizim en büyük bayramımız ama bu bayramı biz çocuklara armağan ediyoruz’ Bu çok büyük bir vizyonun göstergesidir. Bu güzel bayramda bizde, şehrimize hizmet etmiş, hepimizin rahmetle andığı efsane belediye başkanlarımızdan, kudretli milletvekillerimizden ve kırmızı şeritli İstiklal Madalyası sahibi Dr.Burhanettin Onat adına güzel bir çocuk kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdik. 19 Mayıs’ta, 30 Ağustos’ta, 29 Ekim’de de açılışlarımız var”diye konuştu.

“Kepez 2021’de altın yıllarını yaşadı”

Nisan 2022 meclis toplantısında alınan kararların görüşülmesi ve oylanmasının ardından, 2021 yılı Taşınır Kesin Hesabı ve Bütçe Kesin Hesabı görüşülerek, onaylandı. AK Parti, CHP ve MHP grup sözcülerinin, bütçe ile ilgili görüşlerini dile getirmesinin ardından söz alan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Bütçeler hedeftir, sonuç kesin hesaplardır. Kesin hesaplarda da neticeler vardır. Artık işin sayısal verilerinin önünüze geldiği zamanlardır. Bu bakımdan şu an sayılarla konuşacağımız neticeleri alacağımız bir müzakereyi gerçekleştiriyoruz. Kepez gerçekten 2021’de her şeye rağmen altın yıllarını yaşadı. Raporlar onların da altının dolu olup olmadığı ile alakalı önemli bilgiler içermektedir. 2021 yılı gelir bütçesine ilişkin gerçekleşme oranı tam yüzde 127 ‘dir. Bu bizim dönemimizde ki 13 yıllık zaman diliminde ki bütün zamanların en yüksek oranıdır. Yani biz 100 liralık bir gelir elde edeceğimiz hedefi koymuşuz 127 lira gelir elde etmişiz. 2009 gerçekleşme oranı yüzde 49. 35 miş. Yüzde 49.35’ten yüzde 127’ye getirmişiz. Gider bütçesinde yüzde 98’lik bir gerçekleşme oranı burada da mevcut. Dönemlerimiz boyunca 2 defa yüzde 98’lik performans elde etmişiz. Birincisi 2019’da, ikincisi de 2021’de, 2009’da görevi devraldığımız da yüzde 52 bandındaymış. Bütçenin bir yatırımcı bütçe olduğu kanaatine de nereden sahip oluyoruz. Yatırım bütçelerinin gerçekleşme oranlarına baktığımız zaman burada da yine yüzde 98’in üzerinde bir gerçekleşmenin olduğunu görüyoruz. Kepez Belediyesinin her geçen gün merkezi bütçeye bağımlılık oranı düşmektedir. Yani kendi öz gelirlerini üretebilme noktasında her yıl artan bir başarıya sahip olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. İftihar ediyorum borçsuz bir belediyeyiz. İftihar ediyorum esnafına tedarikçilerine borcu olmayan bir belediyeyiz. İftihar ediyorum personeline borcu olmayan bir belediyeyiz. Bu belediye hepimizin belediyesi ve bu başarı hepimizin” ifadelerini kullandı.

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