Kepez’in bilim merkezi ‘İlim Yuvası’ oldu

Kepez Belediyesi’nin, eski Dokuma Fabrikasında 12 bin 500 metre kare alana kurduğu Antalya Bilim Merkezi, kentin çocuklarına ilim yuvası oldu. Bilim Merkezindeki atölye çalışmalarına bir ayda 2 bin 300 çocuk katıldı, merkezide 40 okul ziyaret etti.

Kepez Belediyesi’nin resmi açılışını önümüzdeki günlerde yapacağı Antalya Bilim Merkezi, çocuk ve gençlerin ilgi odağı oldu. Şubat ayından itibaren sadece bilimsel çalışma yapan öğrencilerin kabul edildiği bilim merkezi artık hafta içi okullardan gelen öğrencileri, hafta sonları da isteyen çocukları atölye çalışmalarıyla bilimin ışığında buluşturuyor. Antalya Bilim Merkezi, hafta sonu Biyoloji Atölyesi, Robotik Kodlama Atölyesi ve Ahşap Tasarım Atölyesi ile farklı yaş grubundaki çocuklara bilimsel çalışma yapabilme imkanı sundu.

1 ayda 2 bin 300 çocuk katıldı

Çocuklar, eğitimciler eşliğinde istedikleri atölyede 2 saat boyunca gerçekleşen çalışmalara katıldılar. 12 bin 500 metre kare alana kurulan, Antalya’nın ve Akdeniz’in ilk ve tek bilim merkezinin atölye çalışmalarına bir ayda 2 bin 300 çocuk katıldı, merkezide 40 okul ziyaret etti. Antalya Bilim Merkezi’nde bilimsel çalışmalar yapılabilmesi için Matematik Atölyesi, Robotik Kodlama ve Yazılım, Fen Bilimleri Atölyesi, Ahşap Tasarım Atölyesi, Steam Atölyesi, Biyoloji-Kimya Atölyeleri bulunuyor.