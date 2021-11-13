Kepez’in Bilim Merkezi fuarda tanıtıldı

Kepez Belediyesi, öğrencilerin hizmetine açtığı Antalya Bilim Merkezi’ni, Antalya City Expo-Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı’nda tanıttı. Bilim merkezinin Nao adlı robotu ve uçan araba tasarımları İlgili gördü.

ANFAŞ Fuar Merkezi’nde bu yıl 9.uncusu düzenlenen Antalya City Expo- Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı’nın ilgi odağı Kepez Belediyesinin Antalya Bilim Merkezi projesi oldu. Kepez Belediyesi, fuar alanındaki standında ,Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) işbirliği ile eski Dokuma Fabrikası’nda, 12 bin 500 metrekare alana kurduğu Antalya Bilim Merkezi’nin tanıtımı gerçekleştirdi. 14 bilimsel sergi alanı ve 6 atölyesi ile alanında Türkiye’nin en büyüklerinden biri olmaya aday Antalya Bilim Merkezi’nde 3 Boyutlu sistemlerin (3d yazıcı, 3d kalem) tasarımdaki yeri, kullanım alanları (mühendislik, mimarlık, paleontoloji, arkeoloji, medikal, gıda, tıp) ve şehircilik alanında insanlara sunduğu kolaylıklar tanıtıldı. ‘Çevre ve insan’ temalı 9. Şehircilik ve Teknolojileri fuarında çocukların ince motor becerilerini geliştirirken inşaat ve çevre mühendisliği gibi disiplinlerden bilgiler kazanmaları ve hayal güçlerini harekete geçirmelerine imkan sağlandı. Bilim merkezinin maskotu ‘Nao’ isimli robot ziyaretcilerini karşılayarak dikkatleri üstüne çekti. ‘Dron araba’ tasarımı işe ziyaretçiler tarafından ilgi gördü.