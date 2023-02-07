Kepez’in arama kurtarma ekibi, 30 saat sonra bir aileyi kurtardı

AFAD koordinasyonunda Osmaniye’deki arama kurtarma çalışmalarına katılan Kepez Belediyesi’nin arama ve kurtarma ekibi, deprem enkazından 30 saat sonra 1 yaşındaki bebekleri ile beraber 3 kişilik bir aileyi kurtardı.

Kahramanmaraş’ta 7.4 büyüklüğünde yaşanan ve 10 ilin etkilendiği deprem bölgesindeki arama kurtarma ve yardım çalışmalarına destek olmak amacıyla bölgeye koşan Kepez Belediyesi ekiplerinden gelen haber duygulandırdı. AFAD koordinasyonunda Osmaniye’deki arama kurtarma çalışmalarında görevlendirilen Kepez Belediyesi’nin Arama ve Kurtarma Ekibi, saat 10.30 sularında deprem enkazından 30 saat sonra 1 yaşındaki bebekleri ile beraber 3 kişilik bir ailenin kurtarıldığını müjdeledi. Kepez Belediyesi’nin Arama ve Kurtarma Ekibi yetkilileri, Osmaniye’nin Toprakkale Mahallesi’ndeki arama kurtarma çalışmaları sırasında 1 yaşındaki kız çocukları ile beraber kurtarılan çiftin yaralı olduklarını, genel olarak yapılan muayene sonucu sağlık durumlarının iyi olduğunu ve yaralıların hastaneye sevk edildiğini bildirdiler.

Kepez Belediyesi, Kahramanmaraş’ta 7.4 büyüklüğünde yaşanan ve 10 ilin etkilendiği deprem bölgesindeki arama kurtarma ve yardım çalışmalarına destek olmak amacıyla bünyesindeki iş makinelerini, arazi ve sağlık araçları ile sağlık ve arama kurtarma ekiplerini bölgeye sevk etmişti.