Kepez’in antrenörleri rol model

Kepez Belediyespor’un yardımcı antrenörleri, haftada 4 kez fitness yaparak öğrencilerine rol model oluyor.

Üçüncü Lig’de grup birinciliği hedefleyen Kepez Belediyespor’un yardımcı antrenörleri, haftada ortalama 4 kez fitness yaparak öğrencilerine rol model oluyor. Teknik Direktör Şakir Filiz’in sağ kolu olan yardımcıları Ramazan Kafes, Serdar Aksoy ile kaleci antrenörü Mehmet Ece, haftada en az 3 gün olmak üzere fitness salonuna giderek antrenman yapıyor. Sakatlık yaşayan futbolcuların vücutlarının hangi bölgesini hangi hareket ile güçlendirmeye yönlendirme görevi de olan antrenörler, düzenli beslenip spor yaparak örnek oluyor. Konaklamalı olarak gittikleri deplasman maçı sonrası Antalya’ya döner dönmez fitness salonuna giren antrenörler, çift antrenman yaparak telafi yapıyor. Kendilerini sağlık ve spor yönünden ihmal etmeyen antrenörler, sürekli olarak oyuncularını yeme-içme alışkanlığından uyku düzenlerine kadar takip altında tutuyor.