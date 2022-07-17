Kepez’in 4 ödüllü Anadolu Oyuncak Müzesi’ne 689 bin ziyaretçi

Kepez Belediyesi’ne 4 ödül kazandıran Anadolu Oyuncak Müzesi’ni açıldığı günden bu yana 689 bin 93 kişi ziyaret etti.

Dokumapark’taki Anadolu Oyuncak Müzesi, hem bünyesinde bulundurduğu oyuncak sayısı, hem de kabul ettiği ziyaretçi sayısı bakımından Türkiye’nin en çok ziyaret edilen müzeleri arasında yer alıyor. Kepez Belediyesi’nin Dokuma Fabrikası’nın kreş binası olan yapıyı tarihi dokusunu koruyarak, Antalyalılara armağan ettiği müze ziyaretçi akınına uğruyor. Kepez’de 2017 yılında açılan müze, bugüne kadar 689 bin 93 ziyaretçiye kapılarını araladı.

16 Avrupa ülkesi ve 81 ilden oyuncak

Yaz aylarının gelmesiyle yabancı ve yerli turistlerinde ilgi odağında olan müze, çocukları anne ve babalarının çocukluğuna, büyükleri de kendi çocukluk anılarına götürüyor. Anadolu Oyuncak Müzesi’nde, 16 Avrupa ülkesinin yanı sıra Türkiye’nin 81 ilinden toplanan 13 binin üzerinde oyuncak, 15 salonda, 15 ayrı temada ve 15 farklı düzenlemede sergileniyor. Pinokyo, ahşap oyuncaklar, masalcı nine, anılar odası, Temel Reis gibi farklı isimlerde temaların yer aldığı müzenin, çıkış kapısı oyun bahçesine açılıyor ve çocukları da burada kara tren karşılıyor.

4 ödüllü oyuncak müzesi

Muhteşem bir atmosfere sahip müze bugüne kadar 4 ödülünde sahibi oldu. Müze, 2017 yılında Tarihi Kentler Birliği Müze Özendirme Yarışması’nda Yaşam Kültürü Müzeler Ödülü ve TKB Proje Ödülü, 2018 yılında TKB’nin Müze Özendirme Yarışmasında Yaşam Kültürü Müzeler Ödülü ve Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması’nda Üst Yapı Çalışmaları Kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.