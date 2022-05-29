Kepez’e Mesleki Eğitim Merkezi geliyor

Kepez Belediyesi, istihdam gücünü İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birleştirdi. MESEM Projesi ile Kepez’e “Mesleki Eğitim Merkezi” kazandırılıyor. MESEM Projesi çerçevesinde işbirliği protokolü, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan arasında imzalandı. İmza töreninde konuşan Başkan Hakan Tütüncü, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan’a işbirliğinden dolayı teşekkür etti. Çok güzel bir projede paydaş olma niyetiyle bir araya geldiklerine değinen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü “Mısır çarşısı kompleksinin içerisinde, Mısır Çarşısı’na dahil olan bir binayı Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte güzel bir ‘Mesleki Eğitim Merkezi’ haline getireceğiz” diye konuştu.

“Bugüne kadar üstün gayretler gösterdik”

Meslek eğitimin son derece önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Tütüncü, “ Bugün Belediyemiz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile önemli protokollerinden birisini imzalıyoruz. Kepez Belediyesi olarak mesleki eğitimin ne kadar önemli olduğunu, mesleki eğitimin bireylere önemli bir donanım eklediğini ve bu donanımla birlikte onların istihdamının kolaylaştığı, bir anlamda hayatının kolaylaştığı süreçleri yaşayabileceğini hep ifade ettik. Gençlere ve hemşerilerimize meslek kazandırabilme konusunda da bugüne kadar üstün gayretler ortaya koyduk. Adeta bir halk eğitimi seferberliğini de bu yıllar içerisinde en güzel şekilde gösterdik. Sayın milli eğitim müdürümüz ile bir araya gelişimizin arka planında da böylesi güzel örnek bir işbirliğine imza atmak var” dedi.

“Mısır Çarşısında mesleki eğitim merkezi”

Mısır Çarşısında daha önce kurs merkezi olduğunu ifade eden Başkan Tütüncü, “Belediyemizin hemen yanında bizim geçmişte kurs merkezi olarak kullandığımız son derece güzel bir yapı bulunuyor. Mısır çarşısı kompleksinin içerisinde Mısır Çarşısı’na da dâhil olan bir yer son derece merkezi bir konumda yer alıyor. Bu binayı milli eğitim müdürlüğümüzle birlikte güzel bir mesleki eğitim merkezi haline getireceğiz. Hem örgün eğitimin içerisinde bulunan gençlerimize hem de halkımıza meslek eğitimi konusunda bambaşka bir fırsat sunacağız” diye konuştu.

“Bu merkez Türkiye’nin ilk örneği olacak”

Meslek edinme ve istihdam konusunda yerel yönetimlerin önemli olduğunu söyleyen Başkan Tütüncü “ Milli Eğitim Bakanlığımız mesleki eğitime son derece önem veriyor ve mesleki eğitimin ne kadar önemli olduğunu her projeleriyle ifade ederek altını çiziyor. Biz de yerel yönetim olarak genç istihdamına katkı sağlama düşüncesi ile milli eğitim bakanlığımızın bu sürecine, bu gayretlerine, bu çabasına destek vermeliyiz diye düşündük. Proje belediye meclisimizdeki arkadaşlarımız tarafından oy birliği ile kabul edildi. Bugünde bu protokolü imzalamak üzere milli eğitim müdürümüz ile bir araya gelmiş bulunmaktayız. İnşallah en kısa zamanda hayata geçecek mesleki eğitim merkezi Türkiye’deki ilk örneklerden birisi olacak. Şehrimizdeki ilk örneklerden birisi olacak. Biz bugün burada; bir birlikteliği bir imza törenine dönüştürmek suretiyle mesleki eğitim konusunda da merkezi idarede yerel yönetimle önemli adımların atılabileceğini ve bizim de bu konuda son derece hassas olduğumuzu ifade etmeyi istedik. Bu işbirliğinden dolayı sayın milli eğitim müdürümüze teşekkür ediyorum. Merkezimizi hayata geçmesini temenni ediyorum ve buradan doğacak faydalarında hemşerilerimize güzel bir yaşam standardı armağan etmesini umuyorum. Bu duygularla ve bu düşüncelerle protokolümüzün hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

“Tütüncü’ye Teşekkür”

Kepez’deki organizasyonları ve etkinliklere değinen İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, “Değerli başkanım, sizlerin de ifade ettiği gibi Mesleki Eğitim, Milli Eğitim Bakanlığımızın öncelikli faaliyetleri arasında bulunuyor. Göreve geldiğimiz günden itibaren hem mesleki eğitim merkezlerini hem de mesleki eğitim programıyla, sayın valimizin ve bakanlığımızın destekleriyle çok değerli çalışmalar gerçekleştirdik. Yerel yönetimler olarak kattığınız vizyon açısından sizlere teşekkür ediyorum. Mesleki program haricinde de geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiğiniz Kitap Fuarı bunun yanı sıra görkemli bir şekilde gerçekleştirilen Bilimfest gibi dünya çapında organizasyonları ilimizde düzenlediğiniz için eğitim camiası olarak sizlere teşekkür ediyorum. Gerçekleştirdiğimiz işbirliği ile artık ara eleman yerine aranan nitelikli eleman yetiştirme konusunda attığınız bu adım için ayrıca teşekkür ediyorum. Kepez bölgesindeki eğitim yatırımlarında belediye ile ilgili hususlarda ivedilik ve öncelik için sizlere teşekkür ediyorum. Mesleki Eğitim Merkezimiz Kepez’e hayırlı uğur olsun” dedi.