Kepez’e konforlu yollar

Kepez Belediyesi trafik sirkülâsyonunu rahatlatmak amacıyla ilçe genelindeki yol bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Baraj Mahallesi’nde yol bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarına başladı. Kepez Belediyesi Fen işleri Ekipleri saha denetimleri sırasında tespit ettikleri ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda deforme olan ve hasar gören yollarda asfaltlama çalışması gerçekleştiriyor. Baraj Mahallesinde tespiti yapılan sokaklarda asfalt yenileme çalışmalarına başlandı. Kepez Belediyesi Fen İşleri ekiplerince Turgut Özal Caddesinde yol bakım, onarım ve asfaltlama çalışmaları da tamamlandı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü “Göreve ilk geldiğimizde yaptığımız Turgut Özal Caddesiydi. Kepez’e öneli bir arter olacak Turgut Özal Bulvarını yıllar içerisinde çok anlamlı hale getirdik. Çevresindeki yapılaşma oranı artış gösterdi ve imar problemlerini çözdük. Hemşehrilerimiz arsalarına ev ve iş yeri yapma imkanı elde etti. Bu nedenle yıllar içerisinde buranın yoğunluğu arttı. Özellikle nakliye araçlarının da burayı sıkça kullanması asfaltın deforme olmasına sebebiyet vermişti. Bölgenin canlanmasıyla birlikte daha çok kullanılan bu yolu yenileme suretiyle bambaşka bir görünüme kavuşturduk. Bundan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Turgut Özal Bulvarı, Kepez’in ana bulvarlarından birisi haline geldi. Bu bulvar hemşehrilerimizin daha konforlu bir ulaşım sağlaması anlamında son derece önemli bir çalışma oldu” diye konuştu.