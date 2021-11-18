banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Pentagon'dan 'Türk ordusu' açıklaması!
Pentagon'dan 'Türk ordusu' açıklaması!
Siirt'te Eren Kış-5 operasyonu başladı
Siirt'te Eren Kış-5 operasyonu başladı
Binance'in milyarder CEO'su CZ servetini bağışlamak istiyor
Binance'in milyarder CEO'su CZ servetini bağışlamak istiyor
Anadolu Efes yoluna tam gaz devam ediyor
Anadolu Efes yoluna tam gaz devam ediyor

Kepez’e inşaat malzemecileri sitesi yapılıyor

Kepez Belediyesinin, mülkiyet, imar ve alt yapı desteğiyle ilçeye ikinci bir toplu işyeri daha inşa ediliyor. Hurdacılar toplu işyerinden sonra Kepez ilçesine, inşaat malzemecileri sitesi de yapılıyor.

ANTALYA 18.11.2021, 13:09
Kepez’e inşaat malzemecileri sitesi yapılıyor

Kepez Belediyesinin, mülkiyet, imar ve alt yapı desteğiyle ilçeye ikinci bir toplu işyeri daha inşa ediliyor. Hurdacılar toplu işyerinden sonra Kepez ilçesine, inşaat malzemecileri sitesi de yapılıyor.

Kepez Belediyesi, ilk olarak Hurdacılar ve Geri Dönüşümcüler Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’nin yeni site yapma hayalini gerçekleştirdi. Kooperatifin, Başköy Mahallesi’ne inşaat edeceği toplu işyerinin önce mülkiyet sorunları çözüldü ve imar planı yapıldı. Daha sonra imar parselasyonunu yapılarak, dükkanların imar tapuları verildi. Kooperatif, imar tapularının verilmesiyle toplu işyerinin inşasını başlatabilir hale gelmiş oldu.

“Yeni toplu işyerinin yolları açıldı”

Hurdacılar ve Geri Dönüşümcü esnafının hayalini gerçekleştiren Kepez Belediyesi, mülkiyet, imar ve alt yapı desteği ile İnşaat Malzemecileri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’nin de yeni bir site yapmasının önünü açtı. İmar tapuları verilen 180 dükkanlı İnşaat Malzemecileri Toplu İşyeri, Kirişçiler Mahallesi’ne yapılacak. Kepez Belediyesi, toplu işyerinin inşaatı başlamadan önce imar yollarını açarken; bölgeye elektrik ve suyun gelmesini de sağladı. Fen İşleri Müdürlüğü, site içerisinde 5 bin 680 metre uzunluğunda yeni yol inşa etti. Yolların açılmasında 40 bin metreküp toprak alınırken, 62 bin 250 metreküp hafriyat kullanıldı.

“Sözümüzü tuttuk”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, bürokratlarıyla birlikte açılan yolları inceledi. Başkan Hakan Tütüncü, “Toplu iş yerleri, hem esnafımıza hem de şehrimize iyi gelen projelerden birisi. İnşaat Malzemecileri Sitesi ile alakalı bir toplu işyeri planlaması vardı. Söz verdiğimiz şekilde mülkiyet, imar sorunların ortadan kaldırarak, bu sitenin yapılması konusunda önemli bir adım attık. Bununla da kalmadık. İmar ve mülkiyet problemlerini çözdükten sonra şimdi toplu işyerinin yollarını açıyoruz. Bu tesise, elektrik ve suyu getirerek altyapı ile alakalı eksiklerini tamamladık. Şimdi inşaat malzemecisi çok değerli esnafımız, burada kendileri binalarını yaparak, toplu iş yerlerine kurmuş olacaklar” dedi.

“Bu site, Antalya’nın ihtiyacını karşılayacak”

Tütüncü, verdikleri sözlerin bir bir takipçisi olduklarını belirterek, “Toplu iş yerleri, Antalya için çok önemli demiştik. İşte bu noktada başardığımız işlerden bir tanesi de iftarla ifade etmeliyim ki, Antalya’nın yeni inşaat malzemecileri sitesidir. Bu site, Antalya ya çok uzun yıllar yeterli olacak kapasiteye sahip. Bu iş yeri; esnafımıza sanayicimize ve Antalyalılara hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

“Toplu işyeri, bölgeye değer kazandıracak”

Şehrin merkezinden kırsala doğru bir büyümenin söz konusu olduğunu belirten Başkan Hakan Tütüncü, “Kepez de, bu büyümenin en hareketli ve en hızlı yaşandığı yerlerden birisi. Bu anlamda inşaat malzemecileri sitesi gibi toplu iş yerleri merkezden uzak bölgelere daha fazla imkan, daha fazla değer katıyor. Toplu işyeri gibi yatırımlar aslında bölgeye katma değer sağlayan işler. Neresinden bakarsanız bakın faydalı, çok önemli bir iş yaptığımızı ifade etmeliyim” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6