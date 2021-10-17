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Kepez’e bin 617 metrekarelik park

Kepez Belediyesi, ilçeye bir yeni park kazandırıyor.

ANTALYA 17.10.2021, 11:05
Kepez’e bin 617 metrekarelik park

Kepez Belediyesi, ilçeye bir yeni park kazandırıyor.

Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, mevcut semt parklarının bakım ve onarımını sürdürürken, bir yandan da ilçeye yeni yeşil alanlar kazandırmaya devam ediyor. Kepez Belediyesi, Erenköy Mahallesi 4823 ile 4873 sokak kesişimi üzerinde bin 617 metrekarelik alana yapımını planladığı parkı çocuklara sunmaya hazırlanıyor. Zemin düzenlemesinin ardından çimlendirme ve ağaçlandırma çalışması ile yeşillendirilecek parkta, yürüyüş alanları, sokak fitness grubu, oturma grupları ve pergoleler yer alacak.

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