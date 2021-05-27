Kepez’e 6 köy pazarı

Kepez Belediyesi, Başköy, Odabaşı, Kirişçiler, Çamlıca, Kızıllı ve Gaziler mahallelerine kazandırılacak 6 köy pazarının toplu temel atma törenini yarın Kirişçiler Mahallesi’nde gerçekleştirecek.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün, 3. dönemi için vaat ettiği 123 proje arasında yer alan Köy Pazarı Projesi, çiftçilik faaliyetlerinin devam ettiği Başköy, Odabaşı, Kirişçiler, Çamlıca, Kızıllı ve Gaziler mahallelerine kazandırılıyor.

Doğal ürünleri, doğrudan tüketiciyle buluşturacak olan butik pazarlar, ilçenin kırsal bölgesindeki 6 mahallesine inşa edilecek. Kepez Belediyesi’nin, bölgeye ekonomik bir hareketlilik getirebilmek ve ilçedeki çiftçilerin ürünlerini, aracı olmadan tüketicilerle buluşturabilmek amacıyla yatırım programına aldığı ‘Köy Pazarı Projesi’, Büyükşehir Yasası ile köyden mahalleye dönüşen kırsaldaki yerleşim merkezlerindeki çiftçilere, pazar yeri desteği sağlayacak. Kepez Belediyesi, Başköy, Odabaşı, Kirişçiler, Çamlıca, Kızıllı ve Gaziler mahallelerine kazandırılacak 6 köy pazarının toplu temel atma törenini yarın Kirişçiler Mahallesi’nde gerçekleştirecek. Pazarların yapısal iskeleti, beton zemin çelik konstrüksiyonlu, tavanı asma- germe membran şeklinde olacak. İçerisinde idare bina ve tuvaletlerin olacağı pazar yerleri, bin metrekare alan üzerine inşa edilecek ve içerisinde satış tezgahları bulunacak. Pazar yerleri, pazar kurulmayan günlerde ise sosyal ve kültürel etkinlik alanı olarak kullanılabilecek.