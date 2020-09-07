Kepez’e 45 milyonluk kanalizasyon yatırımı
ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, KEPEZ İLÇESİNDE 11 MAHALLEYİ KAPSAYACAK KANALİZASYON ALTYAPI PROJESİNİ HAYATA GEÇİRMEK İÇİN DÜĞMEYE BASTI. YÜKLENİCİ FİRMA İLE ATILAN İMZALARLA BİRLİKTE KEPEZ’DE 130 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDAKİ KANALİZASYON ŞEBEKESİ İÇİN KDV HARİÇ 44 MİLYON 728 BİN 295 TL’LİK YATIRIM YAPILACAK.
ASAT Genel Müdürlüğü, Kepez ilçesinde 11 mahalleyi kapsayacak kanalizasyon altyapı projesini hayata geçirmek için düğmeye bastı. Yüklenici firma ile atılan imzalarla birlikte Kepez’de 130 kilometre uzunluğundaki kanalizasyon şebekesi için KDV hariç 44 milyon 728 bin 295 TL’lik yatırım yapılacak.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü’nün “Antalya Sürdürülebilir Su ve Atıksu Yönetimi Projesi” kapsamında Kepez’in alt yapısı için önemli bir adım atıldı. “Dünya Bankası Finansmanlı Sürdürülebilir Şehirler Projesi-II” dâhilinde gerçekleştirilecek olan ve 11 mahalleyi kapsayan kanalizasyon şebeke hattı inşaatı için sözleşme imzalandı.
KDV hariç 44 milyon 728 bin 295 TL’lik projenin iş bitimi için 24 ay süre belirlendi. Proje kapsamında Kepez ilçesinde yer alan Hüsnü Karakaş, Habibler, Fevzi çakmak, Çankaya, Gazi, Göksu, Düdenbaşı, Baraj, Şelale, Varsak Karşıyaka ve Menderes mahallelerini içine alan geniş bir alanda kanalizasyon altyapı çalışmaları tamamlanacak. Toplamda yaklaşık 130 kilometre uzunlukta kanalizasyon şebekesi ve parsel bağlantı hattı imal edilecek.
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