Kepez’den yeni yılın ilk sergisi

Kepez Belediyesi DokumaPark Modern Sanatlar Galerisi, yeni yılın ilk sergisinde üç farklı sanatçının eserlerini sanatseverlerle buluşturdu. Başkan Hakan Tütüncü, sergide açılışın sürpriz konuğu tekir cinsi kedi ile gezdi.

Kepez Belediyesinin, DokumaPark Modern Sanatlar Galerisi’nde, yeni yılın ilk sergisi açıldı. DokumaPark Modern Sanatlar Galerisi’nde, ressam ve akademisyen Oğuz Yurttadur’un ‘Yolculuk’, heykel sanatçısı Selin Aral’ın ‘Karın Ağrısı’ ve ressam Mehmet İçöz’ün ‘Günlük’ isimli sergileri, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Covid -19 salgını tedbirleri alınarak gerçekleştirilen açılışta bir konuşma yapan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, üç sanatçının kıymetli eserlerinin yer aldığı serginin, Antalyalıları güzel bir estetikle buluşturacağını söyledi.

“Kepez sanat ve sanatçının yanında”

DokumaPark Modern Sanatlar Galerisi’nin, salgın sürecinde kültür ve sanat etkinliklerini düzenlemede sınırlı şekilde hareket ettiğini aktaran Başkan Tütüncü, “Galerimiz, salgının en zor günlerinde sanatçılarımıza destek olma ve onları sanatseverlerle buluşturma; şehre ihtiyaç duyduğu estetik duyguları sunan bir mekan olarak faaliyetine devam etme konusunda büyük bir titizlik gösterdi” dedi.

“Kepez’i güzel günler bekliyor”

Tütüncü, yeni yılın kültür ve sanat etkinliğinin planlamasını yaptıklarını belirterek,”Pandeminin etkilerinin hafiflemeye başladığını hissettiğimiz bu günlerde, geleceğe doğru daha güzel planlar yaparken, modern sanat galerimizde de çok farklı sanat etkinliklerini yapacağımız buluşmaları vaat ediyoruz. En büyük varlık sağlık. İnşallah sağlıklı olduğumuz sürece çok daha güzel eserleri beraberce vaat ettiğimiz günlere; sanatın değişik alanlarında farklı derinlikleri yaşadığımız vakitlere doğru ilerleyeceğiz” diye konuştu.

“Serginin sürpriz konuğu tekir kedi “

Tütüncü, konuşmasından sonra sanatçılarla sergiyi gezerek, eserler hakkında bilgi. DokumaPark’ın sakinlerinden tekir cinsi kedi de açılışın sürpriz konuğu oldu. Kedi, Tütüncü’ye sergiyi gezerken eşlik etti. Serginin açılışına belediye meclis üyeleri, muhtarlar, kamu kurumları ile svil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve sanatseverler katıldı.

“Sergi 26 Şubat’a kadar gezilebilecek”

Sergide, Selin Aral’ın heykel, Oğuz Yurttadur’un akrilik boya ile yaptığı resimler ile Mehmet İçöz’ün, yağlı boya çalışmaları sergileniyor. Sanatseverler, DokumaPark Modern Sanatlar Galerisi’ndeki sergiyi 26 Şubat’a kadar gezebilecekler.