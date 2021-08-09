Kepez’den yangın soğutma çalışmalarına destek

Antalya’da 10’uncu günde kontrol altına alınan Manavgat ve çevresindeki orman yangınlarını soğutma çalışması devam ediyor. Kepez Belediyesi ekipleri de, soğutma çalışmaları sırasında Sedir Orman ekipleriyle çalışıyor.

Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde 28 Temmuz’da başlayan yangın felaketinde can ve mal kayıpları yaşandı, binlerce hektarlık ormanlık alan ve doğal yaşamdaki birçok canlı zarar gördü. Yangının 10’uncu günde kontrol altına alınan Manavgat ve çevresindeki orman yangınlarının soğutma çalışması sürüyor. Kepez Belediyesi ekipleri de, soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede orman ekiplerine destek veriyor. Sedir Orman ekipleriyle, omuz omuza çalışan Kepez Belediyesi ekipleri, olası bir yangına karşı soğutma çalışmalarını büyük bir titizlikle gerçekleştiriyor. Bölgede görev yapan ekipler, günlerdir süren orman yangınında için için yanan bir ağaç kökünün, yada ağaç dalının rüzgarın ve yüksek hava sıcaklığının etkisiyle yeniden alevlere neden olabileceğini, soğutma çalışmaları ile bu tehlikenin ortadan kaldırıldığını bildirdiler.