Kepez’den Ünsal İlkokulu’na ‘Çok Amaçlı Salon’

Kepez’de ‘Çok Amaçlı Salon’ Başkan Hakan Tütüncü’nün katılımıyla hizmete açıldı

Ünsal İlkokuluna Kepez Belediyesi’nin katkılarıyla çok amaçlı salon kazandırıldı. Okulun çok amaçlı salonu öğrencilerinde katılımıyla hizmete açıldı. Törene Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Yavuz, Kepez Muhtarlar Dernek Başkanı Feyzullah Büyükkeleş, Ak Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, MHP Kepez İlçe Başkanı Servet Ersoy, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Kepez’in bir okuluna daha çok amaçlı salon kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren ve konuşmasını 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak sürdüren Başkan Tütüncü, “Elleri öpülesi irfan dünyamızın kahramanı, milli eğitimimizin çok değerli öğretmenlerini içinde bulunduğumuz hafta münasebetiyle tebrik ediyorum. Onlara şükranlarımızı arz ediyoruz. Öğretmenlerimizin bir ömür boyu hizmetinde olsak onların haklarını ödeyemeyiz. Sevgili öğrencilerimiz bu bilinçle hareket etmeliyiz ve öğretmenlerimizin en mutlu olacağı şey sizlerin iyi bir insan olması, başarılı bir öğrenci olması ve gelecek yolculuğunuzda sizlerin daha gayretli olmasıdır” dedi.

Mahallelerimiz yatırımlarla değişti

Kepezaltı, Santral, Ünsal, Duraliler ve Avni Tolunay Mahallelerinin hizmetlerde birinci mahalle olduğunu belirten Başkan Tütüncü, “Bu mahalleler öteden beri çok önemli… Ve bu mahallelerin tam da ortasında bulunan Ünsal mahallesinin dünüyle bugün arasında gerçekten çok önemli yatırımlar alarak çok değişik farklar meydana getirmeyi başarmış bir ekibe sahibiz. Her şeyden evvel ekibimizi tebrik ederiz” diye konuştu.

“Cumhuriyet’in aydınlık yarınları için çalışıyoruz”

Ünsal İlkokulunun belediyeden beklenen isteklerini bir bir yerine getirdiklerini ve getirmeye de devam edeceklerini bildiren Başkan Tütüncü, “Sevgili çocuklar, her şeyden önce biz sizi seviyoruz, siz bizim için kıymetlisiniz, bir evlat, bir çocuk, anne ve babanın en değerli varlığıdır. Ben de belediye başkanınız olarak hepiniz benim çocuklarım olduğunuza göre siz de benim en kıymetli varlıklarımsınız. Ben istiyorum ki, Kepez’in bütün çocukları Antalya’nın bütün çocukları en güzel ortamlarda okusunlar, en iyi imkanlara kavuşsunlar ve bütün bunlarla birlikte bizim çocuklarımız gelecek yolculuğunda çok daha başarılı olsunlar. Bu sebepten dolayıdır ki Milli Eğitime verdiğimiz emekleri gayretleri Belediyeciliğimizin en önemli unsuru olarak kabul ettik ve bundan sonra da böyle kabul etmeye devam edeceğiz. Biz en çok Milli Eğitimi için en çok çocuklarımız için, en çok Cumhuriyetin aydınlık yarınları için çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. O yüzden yaptığımız bu çalışmalar eğitime kazandırdığımız yeni değerler, okullar, spor salonları, bilim merkezleri, kütüphaneler, bütün çocuklarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Ünsal mahallesine müjdeler

Sözlerine yeni müjdelerle devam eden Başkan Tütüncü, “Birinci müjdemiz; Ünsal mahallesine sözümüz vardı. Yeni bir okul yapacağız demiştik. 32 derslikli yeni okulumuz başladı. İnşallah Cumhuriyetin 100. yılında tamamlanıyor ve mahallemiz 32 derslikli büyük, muhteşem, güzel bir okul daha kazanıyor. Ünsal’ın 32 derslikli yeni okulu hayırlı uğurlu olsun. Bununla beraber yeni müjdelerimiz de var. Ünsal mahallesine yeni imar planları yapmak suretiyle yeni okul alanları, yeni kütüphane alanları, yeni semt spor tesisi alanları, çocuklarımıza temalı parklar kazandırdık. İşte bu planlamamızda 2023 yılında tamamlanıyor. Yeni eserler geliyor. Ünsal Mahallesinin yeni imar planı Cumhuriyetin 100. yılında tamamlanacak. Ünsal Mahallesine, Kepez’in Batı Mahallelerine sözümüz vardı. Güzel bir spor salonu yapacaktık. Bununla alakalı Milli Eğitim Bakanlığımız ve Gençlik Spor bakanlığımızla birlikte işbirliği içerisinde yapacağımız beş spor salonundan birini ve en büyüğünü Ünsal mahallemize kazandırıyoruz. Şu an ruhsat aşamasında çok yakında inşallah yıl bitmeden ihalemizi tamamlamış olacağız. Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023’ün ilk çeyreğinde bu spor salonumuzu da tamamlamış, eğitim öğretim yılı bitmeden öğrencilerimizi oraya almış ve öğrencilerimizle birlikte orada spor yapmaya başlamış olacağız” diye konuştu.

Kepez’e mobil kütüphane

Yeni Spor Salonunun Ünsal Mahallesine, çocuklara, gençlere hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Tütüncü, Kepez’e 16 yeni kütüphane yapma sözü verdiklerini, bu sayının 21 kütüphaneye çıkarıldığını hatırlattı. Önümüzdeki günlerde Mobil Kütüphanenin hizmet vermeye başlayacağını da vurgulayan Başkan Tütüncü, “Mobil Kütüphane içersinde 5 bin kitap olacak. Bu 5 bin kitap okullarımızı gezerek, zengin bir kütüphaneyi çocuklarımızın ayaklarına kadar getirecek. 2022 yılı bitmeden ‘Mobil Kütüphane’mizi hizmete açacağız. Her okulumuzda hizmet verecek olan bu kütüphane, şehrin uzak noktalarına hem kitabı hem de okuma sevgisini getirecek. Mobil Kütüphanemizin ilk hizmet verdiği okulumuzda Ünsal İlkokulumuz olsun” dedi.

Kepez’e bilim ve teknoloji tırı

Kepez Belediyesi olarak çocuklar ve gençler için ‘Bilim ve Teknoloji Tırı’ hazırladıklarını da belirten Başkan Tütüncü, “İçinde uzay teknolojilerini yaşayabileceğiniz ve her türlü bilimsel güzelliği tadabileceğiniz Bilim Merkezini artık Bilim Tırı ile okullara getiriyoruz. Bu tırımızın ilk duraklarından biriside Ünsal ilkokulumuz olsun. İstiyorum ki bu güzellikleri 365 gün çocuklarımıza yaşatalım. Biz eserlerle geleceğe yürüyen bir temsilciyiz. Kepez’in çocuklarına ve gençlerine yüksek bir ufuk çizmek yakışıyor. Bu nedenle bugün verdiğimiz bu müjdeler Cumhuriyetimizin 100. Yılı olan 2023 yılına hayırlı olsun” diye konuştu.

Tütüncü, öğrencilerin gösterilerini izledi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün konuşmasının ardından kurdele kesimiyle Ünsal İlkokulu’nun çok amaçlı salonu öğrencilerle beraber hizmete açıldı. Başkan Tütüncü, hizmete açılan salonda öğrencilerin hazırladığı gösterileri ve ardından da okul bahçesindeki gösterileri izledi.