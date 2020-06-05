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Kepez’den üniversite adaylarına online deneme sınavı

KEPEZ BELEDİYESİ, YKS’YE GİRECEK ADAYLARI GERÇEK BİR SINAV TECRÜBESİ İLE BULUŞTURUYOR. ÜNİVERSİTE KAPILARINI ARALAMAK İSTEYEN ANTALYA’DAKİ TÜM ADAYLARIN ÜCRETSİZ KATILABİLECEĞİ ONLİNE DENEME SINAVI, KEPEZBELEDİYESİ.SİNAV.LİNK ADRESİ ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLECEK.

Kepez’den üniversite adaylarına online deneme sınavı

KEPEZ BELEDİYESİ, YKS’YE GİRECEK ADAYLARI GERÇEK BİR SINAV TECRÜBESİ İLE BULUŞTURUYOR. ÜNİVERSİTE KAPILARINI ARALAMAK İSTEYEN ANTALYA’DAKİ TÜM ADAYLARIN ÜCRETSİZ KATILABİLECEĞİ ONLİNE DENEME SINAVI, KEPEZBELEDİYESİ.SİNAV.LİNK ADRESİ ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLECEK.

05 Haziran 2020 Cuma 13:39
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Kepez’den üniversite adaylarına online deneme sınavı

Kepez Belediyesi, YKS’ye girecek adayları gerçek bir sınav tecrübesi ile buluşturuyor. Üniversite kapılarını aralamak isteyen Antalya’daki tüm adayların ücretsiz katılabileceği online deneme sınavı, kepezbelediyesi.sinav.link adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

Çocuk ve gençlerin eğitimine büyün önem veren Kepez Belediyesi, pandemi nedeniyle gelecek hedeflerine evlerinden hazırlanmak zorunda kalan öğrencilere online sınav desteği sağlayacak. Her yıl Teomanpaşa Kurs Merkezi ve Amir Ateş Semt Konağı’nda lise 12. sınıf ve mezunları için ücretsiz kurs düzenleyen Kepez Belediyesi, tüm dünya’nın mücadele ettiği koronavirüs salgını sürecinde de öğrencilere uzaktan eğitim desteğini sürdürüyor. Kepez Belediyesi, şimdide online YKS deneme sınavları ile üniversite adaylarına gerçek bir sınav tecrübesi yaşatacak.

Online deneme sınavları ücretsiz

Üniversite kapılarını aralamak isteyen Antalya’daki tüm adayların katılabileceği online deneme sınavı, kepezbelediyesi.sinav.link adresi üzerinden ücretsiz gerçekleştirilecek. Online YKS deneme sınavlarına katılmak isteyen öğrencilerin önce kepezbelediyesi.sinav.link adresi üzerinden sınav kaydı yaptırması gerekiyor. Üniversite adayları için online sınavlar 15-16-17-18-19 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. Adaylar istedikleri tarihte online sınava katılabilecekler. Lise 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için düzenlenen online sınav TYT ve AYT olmak üzere iki oturumda gerçekleşecek.

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