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Kepez’den Toroslara uzanan pedal yarışı

İngiltere, Rusya, Ukrayna ve Türkiye’nin çeşitli illerinden 206 sporcunun katılımıyla Toros Keçisi Tırmanış Yarışı düzenlendi. Dokumapark’tan start alan ve Feslikan Yaylasında tamamlanan yarışa Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de kendi bisikletiyle katıldı.

ANTALYA 11.10.2021, 10:34
Kepez’den Toroslara uzanan pedal yarışı

İngiltere, Rusya, Ukrayna ve Türkiye’nin çeşitli illerinden 206 sporcunun katılımıyla Toros Keçisi Tırmanış Yarışı düzenlendi. Dokumapark’tan start alan ve Feslikan Yaylasında tamamlanan yarışa Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de kendi bisikletiyle katıldı.

Kepez Belediyesi’nin katkılarıyla Kampa Organizasyon tarafından Kepez’den Toroslara uzanan bisiklet yarışı düzenlendi. DokumaPark’tan start alan Toros Keçisi Tırmanış Yarışına, İngiltere, Rusya, Ukrayna ve Türkiye’nin çeşitli illerinden 206 sporcu katıldı. Sporculara destek olmak için Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, yarışa kendi bisikletiyle katıldı. Bisiklet Yarışı başlamadan önce sporculara başarılar dileyen Başkan Tütüncü, “Hem hareketli yaşama dikkat çekmek istedik, hem de sizlerle birlikte hoşça bir vakit geçirmek istedik. Güzel bir gün diliyorum. Kazasız belasız tamamlayalım çok daha güzel günlerde birlikte olalım. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum.” dedi. Başkan Tütüncü’nün konuşmasının ardından Toros Keçisi Tırmanış Yarışı, 206 sporcunun katılımıyla start aldı. Dokumapark’tan başlayan pedal yarışı Torosların kucağındaki Feslikan Yaylası’nda tamamlandı. 3 saat sınırlaması olan yarışı 117 sporcu zamana takılmadan bitirdi.

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