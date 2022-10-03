Kepez’den tamamlayıcı Tıp Polikliniği

Kepez Belediyesi’nin Sağlık Merkezi çatısı altında Tamamlayıcı Tıp Polikliniği açıldı. Tamamlayıcı Tıp Polikliniği’nde PRP Uygulaması, Ozon Tedavisi, Hacamat, Mezoterapi ve Akupunktur gibi yöntemlerle tamamlayıcı tedavi hizmeti verilecek.

Kepez Belediyesi’nin 2017 yılından bu yana hizmet veren Belediye Sağlık Merkezi, ilçe sakinlerini Tamamlayıcı Tıp Polikliniği ile buluşturdu. PRP Uygulaması, Ozon Tedavisi, Hacamat, Mezoterapi ve Akupunktur gibi yöntemlerin uygulanacağı ‘Tamamlayıcı Tıp Polikliniği’ törenle hizmete açıldı. Açılış törenine Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya İl Sağlık Müdürü Op.Dr.İsmail Başıbüyük, Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Ramazan Gürkan, muhtarlar, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Belediye Sağlık Merkezi’nin yüksek ufuklu hizmetlerden birisi olduğunu söyledi.

İnsan hayatını kolaylaştırmanın, mutluluğu artırmanın belediyenin en önemli sosyal amaçlarından birisi olduğuna değinen Başkan Tütüncü, “Biz belediyeciliği sadece klasik belediye hizmetleri yapan, bunun yanında insanların eğlendiren bir organizasyon olarak tanımlamıyoruz. Bunun çok ötesinde insan hayatının çeşitli devrelerine, evrelerine müessir bir takım çalışmalar yapabilmek, insan hayatına tesir edebilmek, insanın yaşam yolculuğunda belirleyici unsurları çekip çıkartıp, hayatın içinde ‘Bakın bunlarda sizin hizmetinizde.’ diyebilmek bizim belediyecilik anlayışımızın en temel yaklaşımlarından birisi. Bu sebepten dolayı kütüphaneler kuruyoruz, sağlık merkezleri kuruyoruz, meslek edindirme kursları kuruyoruz, kadın kooperatiflerine destek veriyoruz, çok farklı sağlık hizmetlerini aynı çatı altında yürütüyoruz” dedi.

“23 dalda hizmet veren sağlık merkezi”

“Kepez Belediyesi olarak, Evde Sağlık Hizmetlerinin en iyisini biz vereceğiz diyerek, yola çıktık” sözleriyle devam eden Başkan Tütüncü, “Geldiğimiz noktada bunu çok ileri seviyeye taşıdık. Hastanın evinde kanal tedavisi yapabilecek kadar ileri düzeyde bir evde bakım hizmeti uygular hale geldik. Geçtiğimiz yıl uygulamaya aldığımı 211 uygulaması da insan hayatını kolaylaştıran özel uygulamalardan birisi oldu. Bu sağlık merkezimiz de birbirinden değerli hekimlerimizle, 23 dalda hizmet veren bir sağlık merkezi haline geldi. Hekimlerimiz insanlarımızın huzur ve mutluluğu için mesai harcıyorlar. Kepez Belediyesi insan odaklı, insan merkezli bir belediyeciliğin Türkiye’deki en güzel örneklerini vermeye gayret eden bir belediye Bugün heyecanla, emek emek yükselttiğimiz bugünlere getirdiğimiz Belediye Sağlık Merkezimiz yeni bir hizmete başlamış oldu. Tamamlayıcı Tıp Polikliniğimiz hemşerilerimize, sembolik ücretlerle hizmet verecek. Devletimizin verdiği sağlık hizmetlerine bizde katkıda bulunmanın tarifsiz mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

PANDEMİDE FARKINDALIKLARI ANLAŞILDI

Türkiye’de “Ne gerek var?” denilen Şehir Hastanelerinin pandemi döneminde ne kadar gerekli olduğunun farkına varıldığını vurgulayan Başkan Tütüncü, belediye sağlık merkezinin de pandemi döneminde ne kadar önemli bir çalışma olduğunun ortaya çıktığını sözlerine ekledi. Başkan Tütüncü konuşmasını tamamlarken, Antalya İl Sağlık Müdürü Op.Dr.İsmail Başıbüyük ve Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Ramazan Gürkan’a bugüne kadarki desteklerinden dolayı teşekkür etti.

TEK YER KEPEZ BELEDİYESİ

Açılışta konuşan Antalya İl Sağlık Müdürü Op.Dr.İsmail Başıbüyük, “Her geçen gün hastanecilik hizmeti olarak çok özel yerlere geldik. Bunu sadece bilinen tıp noktasında yapmıyoruz. Şuan tüm Türkiye de Kamu Hastanelerinde tamamlayıcı tıpta aynı şekilde, modern tıpı da beraberinde vatandaşların ihtiyaçlarına sunmuş bulunuyoruz. İlimizde de bir kaç hastane bunu yapıyor.. Burada özel olan şu; Kepez Belediyesi tüm Türkiye’de belediyecilik hizmetleri açısından sağlık hizmeti sunan tek yer. Beraberinde bu hizmeti tamamlayıcı tıpla kombine eden bütünleştiren tek yer. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye bu konuda çok teşekkür ediyorum. “ dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle Belediye Sağlık Merkezi’nin Tamamlayıcı Tıp Polikliniği vatandaşların hizmetine açıldı.