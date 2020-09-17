Kepez’den sekiz ayda 6 bin kişiye evde bakım hizmeti

Kepez Belediyesi tarafından, yılın ilk 8 ayında engelli, yaşlı ve yatağa bağımlı 6 bin 250 kişiye doktor, pansuman, evde kişisel bakım, ambulans, engelli nakil hizmeti verilerek, 13 bin 561 işlem gerçekleştirdiği bildirildi.

Tıp Merkezi ile ilçe sakinlerine hizmet vermeye başlayan Kepez Belediyesi, Evde Sağlık ekibiyle , bu hizmeti engelli, yaşlı ve yatağa bağımlı olan hemşehrilerinin ayağına götürüyor. Doktor, hemşire ve sağlık teknisyeninden oluşan evde sağlık ekipleri, yılın ilk 8 ayında 3 bin 651 kişiye doktor, bin 5 kişiye pansuman ve 117 kişiye de evde kişisel bakım hizmeti götürdü.

Kepez Belediyesi, evde muayene ve tedavi hizmetini üstlendiği engelli vatandaşlara ‘Engelli Nakil’, yaşlı ve yatağa bağımlı vatandaşlara da‘Ambulans’ hizmeti desteği de sunuyor. Kepez Belediyesi, yılın ilk 8 ayında yaşlı ve yatağa bağımlı bin 74 kişiye ambulans ve 403 engelli vatandaşa nakil hizmeti verdi. Kepez Belediyesi, yılın ilk 8 ayında evde sağlık hizmetiyle engelli, yaşlı, yatağa bağımlı 6 bin 250 kişiye hizmet vererek, 13 bin 561 işlem gerçekleştirdi.