Kepez’den şehrin merkezine botanik bahçe

Kepez Belediyesi, şehrin tam merkezine, içerisinde 9 bin 270 adet bitki, 6 farklı tematik bahçe ile Yörük kültürü ve Manavgat Orman Yangını’na yönelik objelerin bulunduğu bir botanik bahçe kurdu. Başkan Hakan Tütüncü, 23 bin 500 metrekare büyüklüğündeki Dokuma Botanik Bahçe’yi, yaşayan bir ağaç ve bitki müzesi olarak, tanımladı.

Dünyanın dört bir yanı ile ülkemizin florasının sergilendiği botanik bahçe, şehrin akciğerlerinden biri olan Dokuma Park’a kuruldu.Kültür ve sanat adası haline getirilen ve birçok müzenin bulunduğu Dokuma Park’ta, botanik bahçe projesiyle ağaç ve bitki müzesi de kurulmuş oldu.

9 bin 270 adet bitki, 6 tematik bahçe

Şehrin simgelerinden Bey Dağları’nın izlenebildiği bahçe, 226 ayrı türde 9 bin 270 adet odunsu ve çalı bitkisine ev sahipliği yapıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları tarafından kurulan ağaç ve bitki müzesinde; Japon Bahçesi, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi, Tropik Bitkiler Bahçesi, Kaya ve Alpin bitkileri Bahçesi, Meyve Bahçesi olmak üzere altı adet temalı bahçe de bulunuyor.Ziyaretçilerini, doğanın renkleri, kokuları ve endemik bitkileriyle buluşturacak olan bahçede, Yörük Kültürü’ de yaşatılıyor. Botanik Bahçeye, Antalya-Burdur Karayolu üzerinde bulunan Zeytinli Sarnıcı’nın bir benzeri yapılırken, çoban çeşmesinin inşası ise devam ediyor.

Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınlarından biri olan Manavgat Yangını’nda zarar gören bazı ağaçlar da botanik bahçede sergileniyor.

“Yeşil yatırımındaki başarımızı taçlandırdık”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, 15 Kasım Pazartesi günü saat 15.00’te ziyarete açılacak olan bahçede incelemelerde bulundu.

Başkan Hakan Tütüncü, açıklamasında şunları kaydetti: “Hayallerimizden birisi de botanik bahçe yapıp, hemşerilerimizin hizmetine sunmaktı. Bunu başardık. Yeşil belediyecilik konusunda önemli başarılara imza atmış bir belediyeyiz. Bugüne kadar 3 milyon 500 bin metrekareden daha fazla yeni yeşil alan yaparak, hizmet yıllarımızı yeşille taçlandırdık. Bu çok büyük bir hizmettir. Yeşile bu anlamda kıymet veren bir belediyenin de bilimsel bir takım verilerle güzel bir botanik bahçesi yapması, hemşehrilerine yeşille, doğayla ve bitkilerle ilgili farklı bir sevgiyi aşılaması düşünülürdü. Biz de onu yaptık. 23 bin 500 metrekarelik bir araziye güzel bir botanik bahçe kurduk.”

Botanik bahçe, yaşayan bir müze

Botanik bahçelerin, ağaç ve çalı bitkilerinden oluşan yaşayan bir müze olduğunun altını çizen Başkan Tütüncü, “Dokuma Botanik Bahçe de, yaşayan bir müze; ağaç ve bitki müzesi oldu. Bu parkta, bölgemiz florasında yerini almış yüzlerce bitki var. Parka gelen ziyaretçiler, palmiyeleri, narenciyenin her türünü, tıbbi ve aromatik bitkileri, süs bitkilerini, çeşitli ağaçları görebilecek. Parkımızda, meyve ağaçlarından oluşan güzel bir Anadolu bahçemiz de var. Yani bölgemiz florasında yetişen bütün ağaçları bu parkta topladık ve alanı güzel bir müze haline getirdik.” İfadesini kullandı.

Tütüncü, Dokuma Botanik Park Bahçe, ne işe yarayacak? sorusunu ise şu yanıtı verdi: “Her şeyden evvel Antalya ve çevre illerin florasında yer alan bitkileri aynı alanda görme ve tanıma imkânımız olacak. Bu park, çevre bilincini aşılayacak. Bu park, yeni çevreci projelere de ilham olacak.”

Yörük kültürü ve Manavgat Yangını

Başkan Hakan Tütüncü, Kepez Belediyesinin yeşille ilgili vizyonunun görülebileceği güzel bir yer olarak tanımladığı botanik bahçede, Yörük kültürü ve Manavgat Orman Yangını ile ilgili objelerinde bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Antalya bir Yörük şehri. Yörükler için de çoban çeşmesi çok önemli. Bahçeye, güzel bir çoban çeşmesi yapıyoruz. Yörüklerin su kültüründe sarnıcın önemli bir yeri var. Orijinal haliyle bir sarnıç da botanik bahçede hemşerilerimizi bekliyor olacak. Bütün bunların yanında Dokuma Botanik Bahçe, kentin bitki hafızasının da tutulduğu bir yer oldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük yangını geçtiğimiz aylarda Manavgat’ta yaşandı. Yangından zarar gören bazı ölü ağaçları botanik parka getirdik. Dokuma Botanik Park, hem ölü ağaçların hem de canlı ağaç ve bitkilerin sergilendiği güzel bir müze haline geldi.”

Dokuma, Antalya’nın akciğeri

Cemil Meriç Kütüphanesi’nin yanına kurulan botanik bahçenin girişinde, ahşap çitler ve ahşap kuleler yer alıyor. Su havuzunun dinginlik verdiği bahçede, toprak yürüyüş yolu kullanılarak, alan gezilebiliyor. Çiçek tünelinin, anıt ağaçların yer aldığı parkta, ağaç motifinde oturma alanları oluşturuldu. Çam ağaçlarından oluşan koruluğun bulunduğu DokumaPark’ta, portakal ve zeytin bahçeleri de kurulmuştu.