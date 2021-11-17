banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Sezai Karakoç'un cenaze bilgileri belli oldu
Sezai Karakoç'un cenaze bilgileri belli oldu
Dünya Kupası için play-off'a kalan takımlar neler?
Dünya Kupası için play-off'a kalan takımlar neler?
Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş'a 8 yıl 4 ay hapis cezası
Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş'a 8 yıl 4 ay hapis cezası
Play-off nedir? Play-off maçları ne zaman ve nasıl oynanacak?
Play-off nedir? Play-off maçları ne zaman ve nasıl oynanacak?

Kepez’den polis adaylarına ücretsiz POMEM kursu

Kepez Belediyesi’nin polis adaylarına ücretsiz olarak verdiği spor kurslarına ilgi arttıkça, 3 farklı gruba özel ders verilmeye başlandı.

ANTALYA 17.11.2021, 12:02
Kepez’den polis adaylarına ücretsiz POMEM kursu

Kepez Belediyesi’nin polis adaylarına ücretsiz olarak verdiği spor kurslarına ilgi arttıkça, 3 farklı gruba özel ders verilmeye başlandı.

Kepez Belediyesi’nin 28. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi(POMEM) kurslarına ilgi artınca, ücretsiz olarak 3 farklı gruba özel ders verilmeye başlandı. POMEM’in Sınav Parkuru Hazırlık Kursları’na katılmak isteyen adaylardan, sağlık raporu ile POMEM sınavına başvuru yapmış olmaları şartı aranıyor. KPSS’den yüz üzerinden 70 puanı geçenler için, yüksekten başlayarak sporun ve KPSS sonuçlarının yüzde 25 ile mülakatın yüzde 50 etkisi alınarak alım sıralaması yapılıyor.

“POMEM’in parkurunda çalışıyorlar”

Polis olmak isteyen Antalyalı gençlere 2 yıldır ücretsiz olarak spor eğitimleri veren Kepez Belediyesi, POMEM’in sınavda tabi tuttuğu parkurları sunuyor. Adaylar Turgut Özal Spor Salonu’nda 2 gün 50’şer dakika boyunca sıçrama tahtasında zıplama, sağlık topları taşıma, lastik içinden geçme, ağırlık taşıma, takla atlama, slalom geçiş, engel altı ve engel üstü geçiş yapıyor.

“Haftada 4 gün”

Diğer 2 günde ise Dokuma Park’ta kuvvet ve kondisyon çalışıyorlar. Bu eğitimleri veren güreş antrenörü Emrullah Muhammed Yılgın, erkek öğrencilerinin 48 saniye, kadın öğrencilerinin ise 50 saniyeden önce belirlenmiş parkuru geçmesini hedefliyor. Haftada 4 gün saat 08.30 ile 12.30 arasında 3 grubu çalıştıran Yılgın, akademi alım yaptıkça yeni adayları çalıştırıyor.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6