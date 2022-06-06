Kepez’den Korsan Koyu ve Gelidonya Feneri’ne doğa yürüyüşü

Kepez Belediyesi ve Toroslar Doğa Sporları Kulübü (TODOKS) işbirliğiyle “Doğaya Yürüyoruz” sloganıyla doğada yürüyüş etkinliği düzenlendi. Korsan Koyu ve Gelidonya Fenerine düzenlenen yürüyüşe 40 doğasever katıldı.

Kepez Belediyesi’nin doğa yürüyüşleri yeni rotalarla devam ediyor. Kepez Belediyesi ve Toroslar Doğa Sporları Kulübü (TODOKS) işbirliğiyle “Doğaya Yürüyoruz” sloganıyla sürdürülen ancak pandemi nedeniyle ara verilen doğa yürüyüşleri normalleşme süreciyle beraber yeniden start aldı. Doğa yürüyüş etkinliğinin ilki Korsan Koyu ve Gelidonya Feneri’ne düzenledi. Doğaseverler, 8 kilometre uzunluğundaki Korsan Koyu ve Gelidonya Feneri güzergahında yürüdü. Doğayla iç içe, çam ağaçları arasında gerçekleşen yürüyüş Doğa Parkta kahvaltı ve ihtiyaç molasının ardından gün boyu devam etti. Yürüyüş kafilesine bölgeye hakim profesyonel sporcular liderlik etti. Kepez Belediyesi ve Toroslar Doğa Sporları Kulübü (TODOKS) işbirliğiyle düzenlenen doğa yürüyüşleri 11 Haziran Cumartesi günü Ekşili Göleti ve Kocaçay Şelalesi, 25 Haziran Cumartesi günü Güver Uçurumuna düzenlenecek.

Başvuru detayları için Kepez Belediyesi Halkla İlişkiler Servisi 0 242 310 58 58 nolu telefondan 1812-1813-1817 dahili hat üzerinden bilgi alınabiliyor.