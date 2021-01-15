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Kepez’den hastane yoğunluğunda sağlık hizmeti

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 15 branşta hastane gibi çalışan Kepez Belediyesi Tıp Merkezi’nin, 2020’de 41 bin ilçe sakinine 100 bin kez hizmet verdiğini açıkladı.

ANTALYA 15.01.2021, 13:26
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Kepez’den hastane yoğunluğunda sağlık hizmeti

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 15 branşta hastane gibi çalışan Kepez Belediyesi Tıp Merkezi’nin, 2020’de 41 bin ilçe sakinine 100 bin kez hizmet verdiğini açıkladı.

Tütüncü, AK Parti Antalya Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal’ı makamında konuk etti. Başkan Hakan Tütüncü, belediyenin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdiği Çokal’a, ilçenin Ankara’da çözülmesi gereken sorunlarının giderilmesi için verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti.

Milletvekili Çokal, daha sonra belediyenin tıp merkezini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Çokal, Başkan Tütüncü’nün rehberliğinde merkezdeki fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesini, engelli koordinasyon merkezini, çocuk, kadın, ağız ve diş sağlığı, göz, genel cerrahi poliklinikleri ile psikolojik destek, kanser tarama, evde sağlık, diyetisyen birimlerini, laboratuar ve halk eczanesini gezdi.

Milletvekili Çokal, tanıtım gezisinin ardından yaptığı açıklamada “Bir hekim olarak başkanımı, tıp merkezi hizmetinden dolayı tebrik ediyorum. Halkın sorunlarına yönelik tam detayıyla düşünülmüş bir sağlık merkezi yapmış. Hakan Başkanımızın gönlüne, yüreğine sağlık. Tıp merkezini ve verilen sağlık hizmetlerini çok beğendim. Tıp merkezinin, evde bakım hizmetiyle yatalak ve bakacak kimsesi olmayanların temizlik ihtiyacının karşılaması müthiş bir proje. Başkanımı ve tıp merkezinin çalışanlarını başarılı hizmetlerinden dolayı tebrik ediyorum.” ifadesini kullandı.

"2020’de 41 bin Kepezliye 100 bin kez sağlık hizmeti"

Başkan Hakan Tütüncü de, açıklamasında, Sağlık Bakanlığı’nın, adeta hastane gibi çalışan Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi’ne, 2020’de tıp merkezi ruhsatı verdiğini anımsattı.

Sağlık alanında 2020’de güzel işler yaptıklarının altını çizen Başkan Tütüncü, açıklamasında şunları kaydetti: “ Belediye tıp merkezimiz, 2020’de 41 binden fazla hemşehrimize tam 100 bin kez hizmet verdi. Tıp merkezimiz, hasta naklinden evde bakıma, pansumandan sonda yerleştirilmesine, iğneden engelli taksiye ve hasta nakline kadar pek çok alanda önemli çalışmalara imza atıyor. Sağlık merkezimiz, sosyal belediyeciliğin sadece sağlıkla ilgili olan yanlarını değil, onun ötesinde çok büyük bir sevgiyle, muhabbetle diğer alanlarına da ışık tutuyor.”

"Tıp merkezi, gönül köprüleri kuruyor"

Merkezin, evde sağlık ekiplerinin, vatandaş ile belediye arasında gönül köprüsünü kurduğunu da vurgu yapan Tütüncü, “Yeri geldi evde sağlık ekibinde bulunan doktorlarımız, o evlerin ihtiyacı olan sosyal yardımlarını belediyemizin ilgili birimlerine aktardı. Böylelikle ekiplerimiz, sağlık ve sosyal yardım hizmeti verilmesi konusunda da önemli bir gayreti ortaya koydular. İnsan odaklı bir belediyecilik anlayışıyla hareket etmeye, her yeni yılla birlikte hizmetlerimizin kalitesini yükseltmeye devam edeceğiz.” açıklamasını yaptı.

"Tıp merkezine 4. ambulans"

Başkan Hakan Tütüncü, konuşmasında tıp merkezinin hasta nakli hizmeti veren ambulans filosuna 4. aracı da eklediğinin müjdesini de verdi.

Tuba Vural Çokal’ın tıp merkezindeki çalışmaları bir sağlıkçı gözüyle yerinde incelediğini belirten Tütüncü, “Kendilerinin sevinçle karışık hayretleri bizi onure etmiştir. İlgi ve desteklerinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Bu yatırımları, ciddi bir ekip çalışması, düzgün bir planlama ve yoğun bir gayretle gerçekleştiriyoruz. Yatırımlarımız aynı zamanda Hükümetimizin bize sağladığı ya da sağlık alanında ortaya koyduğu çağlar aşan hizmet anlayışıyla gerçekleştiriyoruz.” diyerek açıklamasını tamamladı.
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