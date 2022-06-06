Kepez’den Glütensiz ürünler üretim merkezi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, çölyak hastaları ve sağlıklı beslenmeyi hedefleyen vatandaşlar için “Glütensiz Ürünler” üretim merkezinin Kepez’e kurulduğunu müjdeledi.

Geçtiğimiz yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın SOGEP desteğiyle glütensiz ekmek üretimine başlayan Kepez Belediyesi, çölyak ve fenilketonüri hastaları için bu hizmet ağını daha da genişletti. Kepez Belediyesi ve Kepez Vakfı ortaklığında bölgenin en büyük “Glütensiz Ürünler” üretim merkezini ilçeye kazandırdı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, glütensiz ürünlerin üretildiği tesisi gezdi. Kepez Vakfı Müdürü Bahattin Bayraktar eşliğinde tesisi gezen Başkan Tütüncü, işleyiş hakkında bilgi aldı, emeği geçenlere teşekkür etti. Sosyal belediyecilik anlamında önemli bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Tütüncü, “Çölyak hastaları ve sağlıklı beslenmeyi hedefleyenler için, bölgenin en büyük “Glütensiz Ürünler” üreten merkezini kurduk. Ürünler rafa çıktı. Kepez Belediyesi olarak bir hayalimizi daha gerçekleştirdik. Kepez’e hayırlı olsun” dedi.

Kepez Vakfı Müdürü Bahattin Bayraktar da, glütensiz ürünlerin üretildiği tesisin Akdeniz Bölgesinin en donanımlı tesisi olduğunu, bu tesiste sadece ekmek değil, makarna, bisküvi, poğaça, tost ekmeği, yaş pasta, kuru pasta gibi birçok ürün çeşidinin üretildiğini söyledi. Bayraktar, glütensiz ürünlerin Kepez Vakfı Bi Dilim Kafe’de satışa sunulduğunu, Antalya ve Türkiye’nin dört bir tarafından gelen taleplerinde karşılandığını söyledi.