Kepez’den gençlere YKS kursu

Kepez Belediyesi’nin her yıl 10-11-12 sınıf ve yeni mezunlar için açtığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın(YKS), kurs kayıtları devam ediyor.

Kepez Belediyesi sosyal belediyecilik ilkesiyle hareket ederek kültür, sanat, spor, sağlık ve eğitim alanında hizmet vermeye devam ediyor. Gençlerin eğitimini önemseyen ve akademik başarılarını arttırmayı amaçlayan Kepez Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS), kursu ile her yıl yüzlerce gence üniversite kapılarını aralıyor. Lise 10 - 11 - 12 sınıf ve yeni mezunlar için açılan YKS kurslarının kayıtları devam ediyor. Kepez Belediyesi, üniversiteli olmak isteyen gençleri Teomanpaşa Mahallesi, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi’nde bulunan Yasin Naci Ağaroğlu Eğitim Merkezi’nde uzman eğitimci kadrosu ile üniversiteye hazırlıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS), girecek olan adaylar için yıl boyunca ücretsiz deneme sınavları düzenleyen Kepez Belediyesi, sunduğu imkanlarla öğrencilere üniversite kapılarını açıyor. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında üniversiteli olmak isteyen gençler, Yasin Naci Ağaroğlu Eğitim Merkezine başvurmaları gerekiyor. Kepez Belediyesi, uzman eğitimci kadrosu ile geçtiğimiz yıllarda yüzlerce öğrenciye Türkiye’nin en çok tercih edilen üniversitelerin kazanmalarına aracı oldu.