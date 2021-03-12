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Kepez’den eğitime iki kalıcı eser

Kepez Belediyesi iki okulun bahçesindeki çok amaçlı salonların yapımını tamamladı. Okullara yapılan salonlar hakkında konuşan Tütüncü, “ Çocuklarımız için modern bir etkinlik ortamı oluşturduğumuz için mutluyuz” dedi.

ANTALYA 12.03.2021, 11:35
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Kepez’den eğitime iki kalıcı eser

Kepez Belediyesi iki okulun bahçesindeki çok amaçlı salonların yapımını tamamladı. Okullara yapılan salonlar hakkında konuşan Tütüncü, “ Çocuklarımız için modern bir etkinlik ortamı oluşturduğumuz için mutluyuz” dedi.

Çok amaçlı salonlar, Karşıyaka Mahallesi’ndeki Perihan-Esat Aral Ortaokulu ile Varsak bölgesindeki Şelale Ortaokulu’na kazandırıldı. Kepez Belediyesi, öğrencilerin kültür, sanat ve spor etkinliklerini yapabileceği çok amaçlı salonları, Antalya Valiliği ile imzaladığı protokol kapsamında inşa etti.

Başkan Hakan Tütüncü’nün, her iki okuldaki çocuklara sözü olan etkinlik salonları, tek katlı ve betonarme mimaride yapıldı. Kullanıma hazır olan tesislerin içerisinde sahne de bulunuyor. İki salonda tekerlekli sandalye kullanıcıları için engelli rampası da yapıldı.

“İki okula çok amaçlı salon”

Perihan Esat Aral Ortaokulu’nun bahçesinde 150 metrekare alana yapılan salon aynı anda 80 öğrenciye hizmet verecek. Salonun yanına kantin binası da kazandırıldı. Varsak Şelale Ortaokulu’nun bahçesindeki 120 metre karelik alana inşa edilen eğitim salonunu ise 75 öğrenci kapasiteli olacak.

“Kepez’den eğitime tam destek”

İlçedeki okulların ihtiyaçlarının karşılanması için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Hakan Tütüncü, “Çocuklarımızın, eğitimlerini sorunsuz ve donanımlı ortamlarda sürdürebilmeleri için okullarımıza ciddi yatırımlar yapıyoruz. 4 okulumuzun bahçesine çadır tarzı spor salonu inşa ederken, 31 okulumuza da bilişim sınıfı kurduk. Onlarca okulumuza, kütüphane, deney laboratuarı, etkinlik salonu kazandırırken, birçok okulumuzda sıcak asfalttan bank yerleştirilmesine, spor sahalarının yapımından bahçe düzenlemesine kadar birçok çalışma yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

“Tütüncü salon sözünü tuttu”

Okulların ihtiyaçlarının çeşitlendiğini aktaran Tütüncü, “Bu ihtiyacı karşılamak için de çalışıyoruz. Perihan-Esat Aral ve Şelale Ortaokulundaki çocuklarımıza çok amaçlı bir salon yapma sözü vermiştik. Bu salonların yapımını da tamamladık. Çocuklarımız için modern bir etkinlik ortamı oluşturduğumuz için mutluyuz. Çocuklarımızı, mutlu etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Başkan Tütüncü, belediye arsalarının Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsis ederek ve okul alanlarındaki mülkiyet ile imara ilişkin sorunları çözerek, ilçeye 130’dan fazla okul binasının yapılmasını sağladıklarını da belirtti.

Kepez Belediyesi, geçen yıl da Emek Mahallesi’ndeki General Şadi Çetinkaya İlkokulu’na çok amaçlı salon inşa etmişti.
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