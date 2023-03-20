Kepez’den depremzedelere yardım etkinliği

Antalya Kepez Belediyesi, AKMEK ve Kepez Kadın Koordinasyon Merkezi işbirliğiyle Dokumapark’ta depremzedeler yararına etkinlik düzenlendi.

Kahramanmaraş merkezli, 11 ilin etkilendiği felakette tüm imkanlarıyla bölgeye koşan Kepez Belediyesi, depremzedelere desteklerini aralıksız sürdürüyor. Kepez Belediyesi, çatısı altındaki AKMEK ve Kepez Kadın Koordinasyon Merkezi işbirliğiyle depremzedeler yararına da etkinlik düzenledi. Dokumapark’ta Cumartesi ve Pazar günü gerçekleştirilen yardım etkinliği vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Etkinlikte yiyecek ve içecek ürünlerinin yanı sıra AKMEK kursiyerlerinin el emeği göz nuruyla yaptığı iğne oyasından dantele kadar birbirinden güzel işlemeler de satışa sunuldu. Depremzedeler için tek yürek olunan Kepez’de, vatandaşlar aldıkları ürünlerle depremzedelere destek olabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Kepez Belediyesi, AKMEK ve Kepez Kadın Koordinasyon Merkezi işbirliğiyle Dokumapark’ta düzenlenen etkinlikten elde edilen gelir depremzedeler için kullanılacak.