Kepez’den depremzede çocuklara atölye çalışması

Kepez Belediyesi, deprem felaketi sonrasında aileleri ile beraber Antalya’daki otellere yerleştirilen depremzede çocuklara rehabilitasyon amacıyla özel atölye çalışması sunuyor.

Kahramanmaraş merkezli, 10 ilde meydana gelen ve büyük yıkımlara neden olan deprem felaketinin yaraları hızla sarılmaya çalışılıyor. Deprem felaketinin yaşandığı ilk günden itibaren depremzedelerin yardımına koşan Kepez Belediyesi, Antalya’daki otellere yerleştirilen vatandaşlarımız içinde tüm imkanlarını seferber ediyor. Çocuk ve gençlerin eğitimlerine ve sosyal yaşamlarına önemli katkılar sunan Kepez Belediyesi, Antalya’daki otellere yerleştirilen depremzede çocukları unutmadı.

Kepez Oyun Atölyeleri tarafından birbirinden renkli etkinlikler hazırlanıyor

Çocukların deprem psikolojisini üzerlerinden atmaları için çeşitli etkinlikler düzenleyen Kepez Belediyesi, rehabilitasyon amacıyla çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştiriyor. Antalya’da misafir edilen depremzede çocuklara Kepez Oyun Atölyeleri tarafından birbirinden renkli etkinlikler hazırlanıyor. Okul öncesi öğretmenlerin gözetiminde afetzede çocuklara, resim, oyun ve el becerilerini geliştirici atölye çalışmaları yapılıyor. Resim çalışmaları ile düşüncelerinin dışa vurumu, oyunlar ve el beceri çalışmalarıyla da yaşadıkları felaketin olumsuz izlerinden bir nebze olsa da uzaklaşmaları sağlanıyor.