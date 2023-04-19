Kepez’den bitkisel atık yağ toplama kampanyası
KEPEZ BELEDİYESİ, ‘BİTKİSEL ATIK YAĞ TOPLAMA’ KAMPANYASI ÇERÇEVESİNDE 5 LİTRE ATIK YAĞ GETİRENE 1 LİTRE AYÇİÇEĞİ YAĞI, OKUL VE MUHTARLIKLARA DA HER 60 LİTRE ATIK YAĞ İÇİN 30 LİTRE SIVI SABUN HEDİYE EDİYOR.
Kepez Belediyesi, ‘Bitkisel Atık Yağ Toplama’ kampanyası çerçevesinde 5 litre atık yağ getirene 1 litre ayçiçeği yağı, okul ve muhtarlıklara da her 60 litre atık yağ için 30 litre sıvı sabun hediye ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ çerçevesinde, Kepez Belediyesi çevreci çalışmalarını sürdürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın vizyon projesi ‘Sıfır Atık Projesi’ne destek vererek binlerce öğrenciye çevre bilinci aşılayan Kepez Belediyesi, bir yandan da çevreye duyarlı vatandaşları da ödüllendiriyor. Kepez Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nce yürütülen ‘Bitkisel Atık Yağ Toplama’ kampanyası çerçevesinde 5 litre bitkisel atık yağ getirene 1 litre ay çiçek yağı hediye ediliyor. Atık yağların geri kazanımının sağlanması amacıyla okul ve muhtarlıklara da her 60 litre atık yağ için 30 litre sıvı sabun veriliyor.