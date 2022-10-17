Kepez’den 2023’e yatırımcı bütçe

Kepez Belediyesi’nin, 2023 tahmini bütçesi 1 milyar 500 milyon TL oldu. Başkan Tütüncü, bütçenin yüzde 42,26’sını yatırıma ayırdıklarını söyledi.

Kepez Belediye Meclisinin, ekim ayı toplantısının 2. birleşimi Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Hakan Tütüncü, 14 gündem maddesinin görüşüldüğü meclise, 2023 yılı bütçesi ve performans programını sundu. Mecliste grubu bulunan partilerin sözcüleri, belediyenin 2023 yılı bütçesi, gelir tarifesi, kadro cetvelleri ve bütçe kararnamesine ilişkin Plan ve Bütçe komisyon raporuyla ilgili görüşlerini dile getirdiler.

Başkan Tütüncü de, belediyesinin 2023 yılı gelir ve giderleriyle ilgili," Bu bizim Kepez için öngördüğümüz 14’ncü bütçedir. Belediye bütçeleri, şehrin geleceğine istikamet çizmek, şehre bir ufuk kazandırmak anlamında son derece önemli çalışmalar. Bütçeler hedeftir, sonuç kesin hesaplardır. Bir bütçe yüzde 70 ve üzeri isabeti sağlamışsa o bütçe ‘Pekiyilik’ bir bütçedir. Ama buna mukabil bizim bütçelerimiz bugüne kadar yüzde 90’ların üzerinde, hatta yüzde 100’ün üzerine çıktığı zamanlarda oldu. Rekorlarla dolu bir 14 yılı geride bıraktığımız ifade etmeliyim. 2010 yılında ilk bütçeyi hazırlarken hangi mantık bizim bütçemize egemense, bugün de 14. bütçede de aynı bakış açısıyla, aynı yaklaşımla, aynı felsefeyle bütçemizi hazırladığımızı ifade etmek isterim. Bütçemizin dikkat çeken birinci özelliği denk bir bütçe olmasıdır. İkinci özelliği bütçemizin borçsuz bir belediye oluyor olmamızdır" dedi.

"Borcumuz yok"

Kepez Belediyesi 13 yıldır hiçbir borcu olmayan bir belediye olduğunun altını çizen Başkan Tütüncü, " İşte! faiz giderlerimizin yüzde sıfır olmasının sebebi de budur. Bugüne kadar geçmiş 13 bütçemizde yatırımlar hep yüzde 40’ın üzerindedir. Eğer bir bütçe yüzde 40’ın dan fazlasını yatırıma ayırmayı başarmışsa, o bütçelere yatırımcı bütçeler denir. O belediyelerde yatırımcı belediyeler olarak nitelendirilir. 2023 yılı bütçesinin, 1,5 milyarlık bütçenin yüzde 42,26’sı yatırımlara ayrılmıştır. Yani bu bütçenin 633 milyon 917 bin liralık kısmı yatırma ayrılmış vaziyette Bütçemizin en önemli özelliklerinden bir tanesi de yatırımcı müdürlüklerimize ayırdığımız kaynakların son derece yüksek olmasıdır. Gelinen nokta gerçekten önemli bir başarı. Kepez Belediyesi hala borçsuz bir belediye Biliyorsunuz birkaç ay evvel buradan bir karar almıştık. Belki o kaynağı kullanmamıza bile de gerek kalmayacak. Öyle de bir durumda var. Çok ucuz kredi ile, sembolik bir krediyle, devlet desteği ile ilgili bir karar almış olmamıza rağmen o yetkiyi bile idare olarak kullanmadık" diye konuştu.

"Bütçenin yarısı yatırıma"

Bütçelerin yüzde 40-50’sini hep yatırımlara ayırdıklarını kaydeden Tütüncü, " Her şeye rağmen Kepez’in büyüme hedeflerinden milim sapmadığını bu bütçeyle de görmüş oluyoruz. Yani 2010 yılında hangi bakış açısıyla hareket ettiysek, o bütçeyi nasıl hazırladıysak, 2023 bütçesini de aynı felsefeyle aynı bakış açısıyla hizmet üretmek anlamında oluşturmuş olmanın tarifsiz mutluluğu içerisinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Tabii burada belediye bürokrasimize, çok değerli arkadaşlarımıza, çalışanlarımıza da gönül dolusu teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Gerçekten Kepez’de bir kadro hareketi var, bir ekip çalışması var. Bütün bürokrat arkadaşlarımız bütün çalışanlarımız aynı hedefe odaklanınca geceyi gündüze katınca milletin imkanlarını da kılı kılına kullanma konusunda büyük bir hassasiyet içerisinde olunca ve belediye meclisi de bu iradeyi aynı şekliyle paylaşınca ortaya bu başarılar meydana geliyor. Başarı hepimizin ortak başarısıdır"dedi.

"Yeni projeler"

Tütüncü, geçen 14 yıl gibi bu bütçenin de asla hedefinden sapmadan ve hatta yüzde yüzün üzerine çıkarak gerçekleşeceğine inandığını bildirdi.

2023 yılında Kepez’de şehircilik adına bambaşka bir dönem olacağını işaret eden Tütüncü, " 2009 yılında hedefimiz şuydu; bir gençlik, bir eğitim, bir kültür, sanat, spor şehri haline getirebilmekti. Bunun yanında farklı bir takım enstrümanlarla şehircilik vizyonumuzu zenginleştirdiğimizi ifade etmek isterim. Yola çıkarken sağlık şehri olacağımızla ilgili bir vizyon bir hedef koymamıştık ama, yolculuk sırasında sağlık şehri olma konusunda da önemli bir atılımla sağlık şehri olma vizyonunu ekledik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mecliste bir sözü var. ‘Biz Vatanımızı çok seviyoruz, görevimizi en iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz.’ Büyük bir heyecanla bizde Cumhuriyet Bayramını bekliyoruz. Cumhuriyet Bayramında açıklayacağımız güzel müjdeler, yeni eserlerimiz olacak. Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti devletine çok yakışan bir ilçeyi de birlikte beraber meydana getirmenin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği o yüzyıl hedeflerine en güzel şekilde Kepez’i taşımanın mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız “ ifadelerini kullandı.

Başkan Tütüncü, konuşmaların ardından Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu doğrultusunda 2023 bütçesini kabulü yönünde oylamaya sundu. Meclis de 2023 bütçesini oy birliğiyle kabul etti.